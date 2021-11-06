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Giriş Tarihi: 6.11.2021 12:07

Bakan duyurdu! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yatıyor

İHA
Bakan duyurdu! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yatıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu.

KREDİ VE BURSA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Kasım, '2' olanlar 7 Kasım, '4' olanlar 8 Kasım, '6' olanlar 9 Kasım, '8' olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.

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Bakan duyurdu! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yatıyor
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