Bakan duyurdu! Kredi ve burs ödemeleri hesaplara yatıyor

KREDİ VE BURSA ÖDEMELERİ BAŞLADI



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.