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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Sabancı’nın 9 aylık cirosu 58.9 milyar TL

Sabancı’nın 9 aylık cirosu 58.9 milyar TL
Sabancı Holding, 2021'in 9 aylık döneminde tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira net kâr elde etti. Holdingin konsolide net satışları da yüzde 38 artırarak 58.9 milyar liraya ulaştı.
Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, salgının tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

DAYANIKLILIĞIMIZI GÖSTERDIK
Sürekli daha iyiyi aramanın, süreçleri devamlı olarak iyileştirmeye çalışmanın Sabancı'nın iş kültürünün en önemli unsurları arasında yer aldığını ifade eden Alper, "Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı gösterdik. Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi" dedi.
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Sabancı’nın 9 aylık cirosu 58.9 milyar TL
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