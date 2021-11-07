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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yeni kurul
Giriş Tarihi: 7.11.2021

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yeni kurul

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yeni kurul
AKARYAKIT kaçakçılığı ile mücadelede alınacak tedbirler, 5 bakanın görev alacağı bir kurul tarafından belirlenecek. Genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanından oluşan "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu" teşekkül ettirildi.
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Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yeni kurul
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