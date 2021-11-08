INBUSINES’in 1. yıla özel sayısı çıktı

INBUSINES bu ay 1'inci yıl özel sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Turkuvaz Medya
Genel Müdürü Yasemin Gebeş
önderliğinde, yayın yönetmeni Hülya Güler
liderliğinde hazırlanan dergi özel sayısında Türkiye'nin en etkili 100'den fazla iş insanı gelecek öngörülerini ve yarınlara bırakmak istedikleri mirası anlattı. Bülent Eczacıbaşı
, Ahmet Zorlu
, Hüsnü Özyeğin
, Tuncay Özilhan
, Ferit Şahenk
'in de aralarında olduğu Türkiye'nin önde gelen iş insanları, geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini paylaştı. Yenilikçi, yaratıcı, akılcı ve sağlıklı bir gelecek için ortaya çıkan ortak mesaj ise yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya oldu.