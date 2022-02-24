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Haberler Ekonomi Haberleri ‘2022 siber suçlarla mücadele yılı olacak’
Giriş Tarihi: 25.2.2022

‘2022 siber suçlarla mücadele yılı olacak’

‘2022 siber suçlarla mücadele yılı olacak’
KÜRESEL siber güvenlik firması Trend Micro Incorporated yayınladığı yeni raporda, kapsamlı, proaktif ve bulut öncelikli bir güvenlik yaklaşımı ile kurumların 2022 yılında siber tehditlerle mücadelede daha hazır ve güçlü olabileceğini öngörüyor. Rapora göre, araştırma, öngörü ve otomasyon, risk yönetimi ve işgücünü güvence altına alabilme konusunda kurumlar için en kritik unsurlar öne çıkıyor. Trend Micro, 2021'in ilk yarısında müşterileri için e-posta tehditleri, kötü amaçlı dosyalar ve kötü amaçlı URL'leri içeren 40.9 milyar siber tehdidi engellediğini açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre engellenen tehdit sayısında yüzde 47'lik bir artış anlamına geliyor. Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin "Araştırmalarımızda ortaya koyduğumuz iç görüler ve tespitler siber güvenlik endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor ve ürünlerimizin değer tekliflerini daha güçlü kılıyor. Araştırma ekiplerimiz en iyi olduğumuz alanlardan tehdit istihbaratının da gücüne güç katıyor" dedi.

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‘2022 siber suçlarla mücadele yılı olacak’
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