2022’de 1.5 milyona yakın konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı konut istatistiklerini açıkladı. Satışlarda 2021'e kıyasla yüzde 0.4 düşüş yaşadı. 2022'deki konut satış sayısı 1 milyon 485 bin 622 olarak kayıtlara geçti. En çok konut satışı yapılan il 259 bin 654 ile İstanbul oldu. Yabancılara konut satışları ise yüzde 15.2 artarak 67 bin 490'a ulaştı. İstanbul, ülke genelindeki satışlardan yüzde 17.5 pay alarak seneyi zirvede tamamladı.Bu alanda İstanbul'u yüzde 8.5 ile Ankara takip etti. Başkentte geçen yıl konut satış sayısı 83 bin 502 olarak açıklandı. Listenin üçüncü sırasında ise 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5.6'lık pay dilimi ile İzmir yer aldı. Konut satışının en düşük olduğu şehir Ardahan oldu. Ardahan'da geçen yıl 468 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2021'e kıyasla yüzde 15.2 artış görüldü. Geçen yıl yabancılara 67 bin 490 konut satılırken, Ruslar 16 bin 312 konut ile zirvede yer aldı. Rusya'yı bu alanda sırasıyla İran ve Irak vatandaşları izledi. Yabancıların en çok konut aldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da abancılara 24 bin 953 konut satıldı.