2023 petrolde rekorlar yılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl bitmeden Türkiye Petrolleri'nin tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacağını belirterek, "2023 rekorlar yılı olacak. 2024'te de Türkiye Petrolleri inşallah üretim rekorlarını daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük üretime ulaşacak. Bu, Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılanması anlamına geliyor" dedi.Şırnak'ta bulunan Şehit Astsubay Esma Çevik-1 petrol sahasında incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Şırnak son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor. Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri, 1970'lerden beri önemli petrol güzergâhı. Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Artık burada biz kendi petrolümüzü bulduk ve üretimine başladık. Bir dönem terörle anılan Gabar, Kato, Bestler-Dereler bölgeleri artık petrol ile anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı" diye konuştu.2016'dan sonra ilan edilen Milli Enerji ve Maden Stratejisi'ne değinen Bakan Bayraktar, politikanın temel unsurunun Türkiye'nin dışa bağımlılık ve cari açıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğalgaz aramacılığında kendi petrolünü ve doğalgazını üretmesi olduğunu, bunun için hem denizde hem de karada yerli filolarla faaliyet gösterdiklerini ve neticelerin alındığını hatırlattı.Kato bölgesinde de sondaj çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: "Kato'da da sondaj faaliyetimiz var. İnşallah buradan da ümitliyiz. Sabırla ve ısrarla bu bölgelerde çalışmamıza devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o çalışmaların neticesini de inşallah olumlu şekilde milletimizle paylaşmak isteriz. Ama bizim temel prensibimiz, yeni dönemde sahada daha çok olmak... Bu neticeleri milletimizle paylaşacağız." Bakan Bayraktar, Yamaçaltı sondaj kuyusunu da havadan inceledi.