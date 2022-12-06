2023 turizmin rekor yılı olacak

Türk turizm sektörü 2023'e iddialı giriyor. Bu yıl 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelirle kapatmaya hazırlanan sektör, 2023'te hem gelir hem de turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor. 2019'u yakalayan sektör, önümüzdeki yıl için nitelikli turistle kişi başı geliri artırmaya odaklanıyor. Dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan, üst segment turist grubuna hitap eden ILTM Cannes Fuarı'nda Türk turizm sektörü çıkarma yaptı. Fuara Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) liderliğinde dev bir stantla katılan turizm sektörünün lider markaları, ilgi odağı haline geldi. Türk Hava Yolları dahil 55 alt katılımcının yer aldığı fuarda, Türkiye'nin lüks ve zincir markaları, 2023 için hedeflerinin doluluktan ziyade geliri artırmak olduğunu söyledi.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, fuarın önemine dikkat çekerek, "Çok nitelikli bir fuar. 20 dakikada bir randevu ve görüşmelerimiz var. Özellikle ABD'den çok ciddi bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Nisan 2023'te de TGA ABD'li seyahat acentelerini İstanbul'a getirecek" dedi. İstanbul'da yeni açılan lüks segment otellerin üst gelir grubuna hitap eden misafirleri de beraberinde çektiğini aktaran Eresin, İstanbul'da 2023'te hem doluluk hem de oda fiyatlarının artacağına dikkat çekerek, "Oda fiyatları minimum yüzde 15 artacak" diye konuştu.İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık ise İstanbul'un pandeminin ardından yeniden yükselen bir değer olduğunu söyledi. Yaşık, "İTO Başkanımız Şekip Avdagiç'in yoğun çabalarıyla İstanbul kongre gibi etkinliklerin yine gözde merkezi haline geldi. 2021'de İstanbul dünya kongre sıralamasında 12'ye yükseldi. Bu yıl ilk 10'a girme anlamında umutluyuz" diye konuştu.Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan da Türkiye'nin çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Hem doluluk hem de gelirde 2019'u geçtik. 2023'te döviz bazında gelirlerimizin yüzde 10 artacağını öngörüyoruz" dedi. Bodrum Susano Otel'in Genel Müdürü Kemal Bayık, sezonda oda+kahvaltı fiyatlarının 700 euronun altına düşmediğini, doluluklarının da yüzde 85 olduğunu söyledi. Bayık, 2023 hedeflerinin 800 euro ve üzeri olduğunu kaydetti. Hyatt Centric Levent Otel Genel Müdürü Ahmet Aslan, 2023'ün rekor yıl olacağını kaydetti.Pera Palas Oteli Pazarlama Direktörü Barış Atik, "Başarılı bir yıl geçirdik. Oda fiyatlarımız sezonda gecelik 300 euroydu. Nisan 2023'te oda fiyatımızı kahvaltı ve KDV hariç 500 euro olarak belirledik. Haziranda dünya kupası nedeniyle oda fiyatlarımız 1000 euroyu bulacak. Bu yıl geneli doluluk ortalamamız % 85 idi. Bunu yüzde 88'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 tüm zamanların rekoru olabilir" dedi.Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Bu yıl 2021'e göre dolar bazında iki kat kârlılık var. 2023'te Türkiye olarak rekabet ettiğimiz ülkelere göre çok öndeyiz. Bunda en büyük etki ise hem hizmet kalitemiz hem de sertifikayla öne çıkmış olmamız. Bu yıl bunun meyvelerini topladık. 2023'te grup olarak oda fiyatlarında Anadolu dahil 100 euro, İstanbul'da ise 150 euronun altına düşmemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, "2022 yılı doluluk ve performans acısından oldukça verimliydi. Kovid sonrasında İstanbul'a da muazzam bir ilgi oldu. Bu anlamda da rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Hindistan, Rusya, Amerika, Körfez ülkeleri gibi ana pazarlarımızda tanıtım faaliyetlerimize de devam ettik. Özellikle Hindistan ve Amerika'da Türkiye'ye olan ilginin müthiş bir şekilde arttığını gözlemledim. Hindistan'ın birçok şehrinde özellikle destinasyon düğünleri ve Hindistan'dan tatil amaçlı da gelen lüks seyahat severlerin tatillerini planlayan kişilerle görüştüm. 2023 yılı için bizi bekleyen yüksek sayıda katılımcının olacağı düğünlerin müjdesini şimdiden verebilirim" diye konuştu.SABAH'ın fuara özel olarak hazırladığı Travel Türkiye gazetesi, tüm dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'deki destinasyonların anlatıldığı özel gazete, bütün katılımcılar tarafından merakla incelendi.