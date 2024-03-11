2023’te en çok ziyaret edilen şehir İstanbul

Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'te en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. Listede ilk sırada İstanbul yer aldı. 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada olan İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris, en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, koronavirüs salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehri olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez altıncı sırada kendine yer buldu. En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul için 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini şöyle sıraladı: "Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesi."İstanbul (Türkiye)Londra (İngiltere)Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)Antalya (Türkiye)Paris (Fransa)Hong Kong (Çin)Bangkok (Tayland)New York (ABD)Cancun (Meksika)Mekke (Suudi Arabistan)