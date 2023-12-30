2024 erken rezervasyon akışı başladı Ana pazarların Türkiye ilgisi artıyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2024 yılı için erken rezervasyon akışlarının başladığını belirterek, "Önemli pazarlarımızda Türkiye'ye olan ilginin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle İngiltere pazarının artan öneminden dolayı kalabalık bir heyet ve büyük bir stantla katılım gösterdiğimiz WTM Londra Fuarı'ndan son derece olumlu geri dönüşler aldık. Bu fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden ve izlenimlerden sadece İngiltere'den değil önemli birçok pazarımızdan gelen erken rezervasyon taleplerinin yükselişte olduğunu görüyoruz" diye konuştu. ABD, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlanmasının çok önemli bir adım olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Kararın, 2024 yılında bu pazarlardan ülkemize gelen ziyaretçi sayısını olumlu etkilemesini bekliyoruz" dedi.Turizmin kalkındırıcı gücünün ülke geneline ve 12 aya yaymak için yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini aktaran Bağlıkaya, gecelik kişi başı turizm gelirlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Bağlıkaya, "Dünya turizmindeki trendleri ve değişimleri dikkate alarak Türkiye'yi uluslararası rekabette öne çıkartacak ve fark yaratacak tanıtım ve pazarlama stratejilerine yönelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ana pazarlarında alabileceği çok yol olduğunu aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Özellikle Almanya ve İngiltere pazarları mevcut seviyesinin çok daha üzerine çıkartılabilir. Dolayısıyla bu pazarlardaki gelişimi desteklemek büyük önem taşıyor. TÜRSAB olarak biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor, seyahat acentanlarımızın ana pazarlardaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz."TÜRSAB'ın kaçak seyahat acenteciliği faaliyetlerine karşı güçlü bir deneti mekanizmasını hayata geçirdiğini aktaran Bağlıkaya, "2023 yılında birliğimizce gerçekleştirilen toplam denetim sayısı 180 bini aştı. Kaçak faaliyetlerde yıllar içinde ciddi bir düşüş yaşanmasını sağladık. Türkiye genelinde 550 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz bu denetimler sonucunda 2023'ün ilk 11 aylık döneminde 2 bin 759 kaçak tur faaliyeti için tutanak tutulmasını sağladık. Belgesiz tur düzenleyenlerin sayısı her geçen gün azalırken, kaçak faaliyetleri 5'te 1 düzeyine düşürdük, daha da düşüreceğiz" dedi.