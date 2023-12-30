2024’te otel dolulukları artacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2023 yılının zorlu geçtiğini, turist sayısında hedeflerin yakalandığını ancak otel doluluklarının bir önceki yıla göre gerilediğini ifade etti. 2024 yılı için pozitif ve iyimser olduklarının altını çizen Eresin, "En son katıldığımız Rimini, Londra, Cannes gibi uluslararası turizm fuarlarından gelen işaretler çok olumlu. Türkiye, en fazla ilgi gören destinasyonlardan biri olarak öne çıktı. 2024 yılında otel doluluklarında artış olacağını umuyoruz" dedi.TÜROB ve sektör kuruluşları olarak kamuözel sektör işbirliğinde birçok tanıtım pazarlama faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Eresin, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı (TGA) tarafından yürütülen sonuç odaklı tanıtım ve pazarlama çalışmaları da devam ediyor. Bütün bunların olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Ziyaretçi ve turizm gelirine ulaşmak için sektör olarak büyük çaba sarf ediyor, turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.2022'de Türkiye'nin dünya turizm sahnesine yeniden güçlü bir giriş yaptığını anlatan Eresin, "Hem doluluklarda hem ziyaretçi sayısında pandemi öncesindeki son yıl olan 2019 yılını yakaladık, hatta bazı dönemlerde aylık bazda geçtik. 2023'e iyimser beklentilerle başlamıştık. Ancak ilk 10 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 11.5 artış olmasına karşın doluluklarımız geriledi. İstanbul'da doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 gerilemeyle yüzde 65.5 oldu. Antalya ocak-ekim döneminde yüzde 9.5 gerilemeyle yüzde 58.5 doluluğa ulaştı. İlk 10 ayda doluluklarda Türkiye ortalaması ise yüzde 9 düşüşle yüzde 59.7 oldu. Bu düşüşte kayıtdışı evleri tercih eder hale gelmesi, deprem nedeniyle turistte oluşan negatif aldı ve seçim döneminde durağan geçen süreç etkili oldu" dedi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarının çok zorlu geçtiğini söyledi. "2022 yılında tekrar yeşeren umutlar, dünya genelinde yaşanan siyasi istikrarsızlık, yükselen enerji fiyatları, çift haneli enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla beklentimize göre nispeten daha durgun bir 2023 yılı geçiriyoruz" diyen Kavaloğlu, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin dünya turizm liderleri arasında yerini yükseltmeye devam ettiğini kaydetti. Türkiye turizminin son yıllarda kriz yönetiminde gösterdiği başarılı çalışmalarla büyüme istikrarını ortaya koyduğunu kaydeden Kavaloğlu, "Sonuçlarını dünya liderleri arasında ilk 5 arasına girerek göstermekteyiz. Potansiyelimiz yüksek, ancak elbette eksiklerimiz de var, uzun vadeli planlamalarla destinasyon kalitelerinin yükseltilmesi ile zirveyi zorlayabiliriz" diye konuştu.2023'te Rusya'nın turizm kaynak pazarı olarak yeniden ilk sıraya yerleştiğine dikkati çeken Kavaloğlu, "Ukrayna ile süregelen çatışmaya rağmen her iki ülkenin de pazar payı oranı geçen yıla göre artış gösterdi. Almanya, İngiltere gibi pazarların yanında son yıllarda Polonya'dan ciddi ivme yakalandı. Güç kaybeden pazarlardan oluşan boşluk, Birleşik Krallık ve Polonya'daki artışlarla telafi edildi" dedi. Kavaloğlu, erken rezervasyon taleplerine göre Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda sıralamasının değişmeyeceğini söyledi.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile işbirliği halinde olduklarını anlatan Kavaloğlu, "Belli pazarlara yönelik sektörü ilgilendiren konularda ortak çalışmalar içerisindeyiz. Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu çatısı altında, turizmi ilgilendiren sorunların çözümünde ortak hareket ediyoruz. Bakanlığımızla eş güdümlü olarak sürdürülebilirlik, tanıtım, turizm çeşitlendirilmesi, pazar çeşitliliği gibi konuları içeren projelerin içinde yer almaktayız. Her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Resort Turizm Kongresi de sektörümüze projeksiyon tutuyor" dedi.