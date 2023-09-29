2025’te rahatlama sürecine gireceğiz

Dünya ekonomisinin son 3 yılda ortalama yüzde 2 büyüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bu dönemde yüzde 6 büyüdüğüne dikkat çekerek, "Dünyanın 3 misli bir ortalamayla ekonomimizi büyüttük" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) ile öngörülebilirliği sağladıklarına dikkat çekti.Deprem felaketinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Acil müdahaleleri tamamladık, asıl iş şu anda başlıyor. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizde deprem bölgesi için koyduğumuz ödenek 762 milyar Türk lirası. Orta Vadeli Programı'mız döneminde, bu üç yıl içinde, deprem bölgesine harcayacağımız para 3 trilyon lirayı aşacak" diye konuştu. Yılmaz, bunun getirdiği zorluklarla hep beraber baş edileceğini kaydederek, "2025'ten itibaren inşallah kademeli şekilde rahatlama sürecine giriyoruz" dedi.Depremlerin ardından esnaf ve sanatkarın Halkbank'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkânı getirildiğini, ardından 6 aylık uzatım imkanı da sağlandığını hatırlatan Yılmaz, "Esnaf ve sanatkârlara yönelik küçük sanayi siteleri yapımında TOKİ imkânlarını kullandırmaya başladık. Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 iş yeri inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni iş yerlerinin inşası devam ediyor. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını, bu kapsamda "CDS" olarak anılan risk priminin 700'lerden 400'lerin altına kadar gerilediğini ve daha da düşeceğini aktardı. Merkez Bankasının rezerv biriktirmeye başladığını da belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz mayıs ayında 98.5 milyar dolara kadar düşmüştü rezervimiz. 22 Eylül itibarıyla bu brüt rezervimiz 125.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yani sadece geçtiğimiz 3-3.5 aylık dönemde 27 milyar dolar rezerv artışı gerçekleşmiş oldu. Sadece geçtiğimiz hafta rezervlerimiz 4 milyar dolar, 21 yılda esnaf arttı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını, bu kapsamda "CDS" olarak anılan risk priminin 700'lerden 400'lerin altına kadar gerilediğini ve daha da düşeceğini aktardı. Merkez Bankasının rezerv biriktirmeye başladığını da belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz mayıs ayında 98.5 milyar dolara kadar düşmüştü rezervimiz. 22 Eylül itibarıyla bu brüt rezervimiz 125.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yani sadece geçtiğimiz 3-3.5 aylık dönemde 27 milyar dolar rezerv artışı gerçekleşmiş oldu. Sadece geçtiğimiz hafta rezervlerimiz 4 milyar dolar 21 yılda esnaf arttı."yaralarının sarılması, enflasyonun düşürülmesi, büyüme ve istihdamın sürdürülmesi ile sosyal adaleti artırıcı politikalar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Gelecek yıldan başlayarak bir düşüş trendine giren enflasyonun 2026'da yüzde 8.5'lere kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.