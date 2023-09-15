Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 2026’da yüksek gelirli gelişmiş ülke olacağız
Giriş Tarihi: 16.9.2023

2026’da yüksek gelirli gelişmiş ülke olacağız

2026’da yüksek gelirli gelişmiş ülke olacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağını söyledi. Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın dün akşam gerçekleştirilen gala yemeğinde konuşan Şimşek, özetle şunları kaydetti:
Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde iş yapmak kolay değil. Öngörülebilirlikten, sürdürülebilir büyümeden bahsetmek zorlaşıyor. Türkiye'yi tekrar yüksek, sürdürülebilir, dengeli bir büyüme patikasına sokmak için enflasyonla mücadelede kararlıyız. Daha önce başardık, tekrar başaracağız.
Bu sene tabii ki bizim tahminlerimize göre, Türkiye yaklaşık ilk defa bu sene 1 trilyon doların üzerine çıkacağız. Yuvarlamam gerekirse (bu yıl) yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Bu önemli. Bu program dönemi sonunda yani 2026'da, Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak. Bu çok önemli bir eşik. İnanıyorum ki biz bunu başaracağız. Bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır.
Biz şimdi reformlarla, fiyat istikrarına yönelik dezenflasyon programıyla biz yeni bir hikaye oluşturacağız. Yeni bir hikaye yazacağız. Dolayısıyla dünyadaki bu gerginliklere rağmen inşallah fırsatlarla yolumuza devam edeceğiz. AA
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
2026’da yüksek gelirli gelişmiş ülke olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA