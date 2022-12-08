2053’e kadar 198 milyar $ yatırım

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabah Gazetesi yazarı ve Inbussiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in yönettiği oturumda konuştu. "Ulaştırma bütün sektörlerin dinamosudur" diyen Karaismailoğlu, son 20 yıllık planlı yatırımlar sayesinde ortaya çıkan ihracat performansının tesadüf olmadığını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Bunun arkasında çok büyük bir devlet aklı yatıyor. Devlet aklıyla nerede ne yapacağız hepsi belli. Gelişen trendleri takip ediyoruz. Dijitalleşmenin daha fazla gündeme geleceği konular hedefimizde" diye konuştu.Yerli ve milli uydumuzun önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacağı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Geçen yıl, Türksat 5A ve 5B'yi uzaya fırlattık. Haziranda devreye aldık. Uydularımız dünyanın 3'te birinden fazlasına hizmet veriyor. TÜRKSAT 6-A yerli ve milli uydumuz. Üretim süreçleri devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. Son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, havalimanı sayısının bu dönemde 57'ye çıkarıldığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nden bu yaz bazı günler 80 bin araç geçti. Önümüzdeki aylarda Ankara-Sivas hattını hizmete alacağız. Kapıkulehalkalı arasında da hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor."Panelde Yap-İşlet Devret modeline yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, "8 milyar dolarlık Bolu Dağı Tüneli gibi dev projeleri 20 senede mi yapmak işimize gelir, yoksa finansal bir model bularak, 3-4 yılda yapmak mı işimize gelir? Kamu-özel işbirliğiyle yaptığımız ihaleler, kamuya açık ihalelerdir. Bizim açımızdan en uygunu kamu yararına olanıdır" dedi. Türkiye'nin bu projeleri başarıyla bitirerek, ülkemize nefes aldırdığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kitlenecekti, hiç nefes alınamyacaktı. Osmangazi Köprüsü ve devamındaki organize sanayi bölgelerindeki üretim artıyor. Güvenli yollar sayesinde emisyonu azaltıyoruz. Sadece kara yolu olarak düşünmemek lazım. İstanbul Havalimanı 10 milyar euroluk yatırım. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bunlar uzun soluklu yatırımlar. 2053 yılına kadar 198 milyar dolar yatırımı planladık."BAKAN Karaismailoğlu, Marmaray'dan günde 670 bin vatandaşın faydalandığını işaret ederek, "İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli" şeklinde konuştu.IC HOLDİNGİcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murad Bayar, yap-işlet-devret modeline dikkat çekti. Bayar, "Bu modelde biz yap tarafına fazla odaklanıyoruz. Bu sistemin bir süreci var. Otoyol işletmeciliği bunun sadece işletilmesi değil bakımı onarımı. Büyük yatırımın güncel tutulması. Siz o tesisi canlı, yaşar şekilde devlete geri veriyorsunuz. Buna bir bütün olarak bakmak gerek" dedi. Yatırımcılara çok ciddi teşviklerin verildiğini anlatan Bayar, "Bu teşvikler yeni yatırımların da yolunu açıyor. Yatırımcı bir an önce bitirip yeni projeye geçmek istiyor. Bu ekonomiye bir katkı. Yurtdışında da şartnameler, bizim buradaki deneyimimizle çok kolay cevaplanır bir hale geldi" şeklinde konuştu