24 milyon ton üretim bekleniyor: Buğday stoku 20 yılın zirvesinde

Pandeminin ardından yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle geçen yıl tüm dünyada emtia fiyatlarında rekor artışlar görüldü. Ülkeler stoklarını artırırken Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO) siloları doldurdu. Türkiye'de 2023- 24 döneminde yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapıldığını hatırlatan Doruk Un CEO'su Gürsel Erbap, bunun büyük bir çoğunluğunun Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satıldığını aktardı. Erbap, "Ukrayna'nın elinde bulunan stokların dünya piyasasına girişi yavaşladı. Türkiye şu anda 15-20 yılın en yüksek stoklarına sahip" dedi. Bu yıl yağışların çok iyi gittiğini, yağmurun sık ve düzenli aralıklarla yağdığını ve bunun buğday için çok verimli olduğunu anlatan Erbap, "İklim koşulları böyle devam ederse 2024-2025 sezonunda 24 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz. Bu fiyatları yüzde 20 aşağıya çeker" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2024 yılının ikinci yarısından itibaren buğday ihraç edecek duruma gelebileceğini aktaran Gürsel Erbap, "Dünya buğday ihracatının 2023 yılında yaklaşık 11 milyon 500 bin ton olduğunu görüyoruz. 2024 yılında yüzde 10 büyüme ile yaklaşık 1 milyon ton artacağını varsayıyoruz. Türkiye'deki un pazarının da yüzde 4-5 oranında büyüyeceğini düşünüyoruz" dedi.Türkıye'nin en büyük buğday unu üretici ve ihracatçıların bazında yüzde 100 büyüme ile 8.14 milyar TL, dolar bazında ise yüzde 35 büyüme ile 329 milyon dolar ciro elde etti. ¥2024 yılında toplamda 25 milyon dolarlık ek yatırımla sağlıklı un portföyü, donuk unlu mamul üremi ve antrepo yatırımını devreye alacak olan markanın yıl sonu hedefi ise en az yüzde 20 büyümek.