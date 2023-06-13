249 milyon doları aştı! Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 32 arttı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Mayıs ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış sağlayarak 249,3 milyon dolar değere ulaştığını açıkladı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün bu performansına yüzde 51 oranında destek verdiklerini vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, söz konusu dönemde bölge ihracatının yüzde 36 artışla 128 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti.



"EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER RUSYA, ROMANYA VE UKRAYNA"



Türkiye'nin mayıs ayında yaş meyve sebze ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, "Yılın beşinci ayında 334 bin 876 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler şeftali, domates ve limon oldu. Şeftalide yüzde 123'lük artışla 56,8 milyon dolarlık, domateste yüzde 44 artışla 38,4 milyon dolarlık, limonda 22 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. En fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 7 artış ve 85,9 milyon dolar değer ile Rusya birinci, yüzde 90 artış ve 34 milyon dolar değer ile Romanya ikinci, yüzde 47 artış ve 26,5 milyon dolar değer ile Ukrayna ilk üç sırada yer aldı" dedi.

Başkan Ferhat Gürüz, 2023 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 23 artışla 1,42 milyar dolar düzeyine ulaştığını, aynı dönemde Birlik ihracatının yüzde 24 artışla 667,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.



KARPUZ, ÜZÜM VE KAYISI İHRACATI BAŞLADI



Karpuz, üzüm ve sert çekirdekli meyvelerin hasadının hızlandığını ve ihracatının başladığını dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.



Başkan Ferhat Gürüz, "Sera ve plastik örtü altında yetiştirilen turfanda karpuz ihracatında mayıs ayında 7,1 milyon dolar değere ulaştık. Mayıs ayının son haftasında Yaloca incisi, Trakya İlkeren ve Kardinal gibi cinsi örtü altında yetiştirilen üzümlerin ihracatına da izin verildi. Öte yandan sert çekirdekli meyvelerden erkenci kayısı üretiminde söz sahibi ilimiz Mersin'de rekolte tahmini netleşti. 100 bin dekarı aşkın alanda 2 milyon 705 bin meyve veren ağaç varlığına sahip Mersin'de bu yıl 196 bin 502 ton rekolte bekleniyor. Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelerde, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 72,63 oranında artış öngörülüyor" ifadelerini kullandı.



"İHRACATÇILARIMIZI DÜNYADAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ"



Türk yaş meyve sebze sektörünün ihracatında koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği'nin dünya genelinde yaşanan gelişmeleri de yakından takip ederek üyelerine yansıttığını dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, 21 sayfalık Yaş Meyve Sebze Sektörü Global Satış Raporu'nun da önemli bir çalışma olduğunu söyledi.



Başkan Ferhat Gürüz, Kentley Insights Fresh Fruits and Vegetables Wholesale 2023 Raporu'ndan destek alınarak hazırlanan AKİB Yaş Meyve Sebze Sektörü Global Satış Raporu'nda 2027 yılına kadar yaşanması öngörülen gelişmeleri sektör paydaşlarına yansıttıklarını belirtti.



Başkan Gürüz, dünya genelindeki toplam yaş meyve sebze satışının 2022 yılında 652 milyar 651 milyon dolar değere ulaştığını, bu rakamın 2027 yılında 768 milyar 748 milyon dolara yükselmesinin beklendiğini bildirdi.



2023 yılında toplam yaş meyve sebze satış tutarının bir önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında artışla 673 milyar 897 milyon dolara ulaşmasının beklendiği kaydeden Gürüz, bu eksende Türkiye'nin ve içinde yer aldığı Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin rolünü şöyle değerlendirdi: "Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu Güneydoğu Avrupa rakamları incelendiğinde, bu bölgenin 2022 yılı toplam satış rakamı tahmini 11 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,2 oranında büyüyen Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin 2023 yılında yüzde 3,6 artışla 12 milyon 85 bin tonluk üretim rakamına ulaşacağı öngörülüyor. Ülke bazında yaptığımız değerlendirmede ise Türkiye'nin toplam yaş meyve sebze satış rakamı 2022 yılında 8 milyar 124 milyon dolar oldu. Önceki dönemlere göre ülkemiz yüzde 7,8'lik büyüme sağladı. 2023 yılında bu rakamın yüzde 3,5 daha artarak 8 milyar 413 bin dolara ulaşması bekleniyor. Son 10 yılda bölgenin yaklaşık yüzde 70'lik payını elinde bulunduran Türkiye'nin, 2027 tahminlerine göre 9 milyar 400 milyon dolar satış değerine ulaşarak yerini korumaya devam edeceği; Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan ile arasındaki farkı yıldan yıla daha da açacağı öngörülüyor."