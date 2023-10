25 milyon ziyaretçiye koşuyor

Galataport İstanbul açıldığı günden bu yana ilgi odağı… Yerli ve yabancıların o kadar ilgisini çekti ki, şimdiden "Dünyada görülmesi gereken yerler" listelerine girdi. Peki bu kadar kısa sürede nasıl oldu bunlar? Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas ile konuştuk. Tavas, "Beklentilerimizin üzerine çıkarak yılda 14 milyon misafiri ağırladık. Bu yoğun ilgi, hedef sayımız olan 25 milyon ziyaretçiyi önümüzdeki yıllardan itibaren ağırlamaya başlayacağımızı gösteriyor" diyor.1.7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile hayata geçen Galataport İstanbul'da; erişilebilir, düşük katlı yapılarımız, mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarimiz gibi birçok özellik ile ziyaretçilerimize "Nefes alan" sağlıklı ve güvenli bir alan sunuyoruz. Kruvaziyer limanı, gastronomi, alışveriş, kültür sanat etkinliklerimiz, ofis alanlarımız ve The Peninsula İstanbul ile birçok fonksiyonu bir arada barındırıyoruz. Dünyanın ilk özel kapak sistemine bağlı yer altı terminali sayesinde 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy'ün eşsiz sahil şeridini şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline getirdik. Ekim 2021'den bu yana İstanbulluların ve turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştık.Ziyaretçi beklentilerimizin üzerine çıkarak yılda 14 milyon misafiri ağırladık. Toplam 230 perakende noktasında yüzde 90 doluluk oranı yakaladık, herkesin erişimine açık etkinliklerimiz ile 750 bin kişiyi ağırladık. Toplam 350 gemi ile mürettebat dâhil 750 bin yolcuyu da limanımızda misafir ettik. Bu yoğun ilgi, hedef sayımız olan 25 milyon ziyaretçiyi önümüzdeki yıllardan itibaren ağırlamaya başlayacağımızı gösteriyor. Bu rakamın 7.5 milyonunun ise 1.5 milyonu kruvaziyer ziyaretçilerinden oluşmak üzere yabancı misafirlerden oluşacağını öngörüyoruz.Galataport İstanbul; kentsel planlama yaklaşımı, az katlı binaları, ayrı ayrı tasarlanmış meydanları ve sokakları ile şehre entegre bir mahalleye dönüştü. Şehre kruvaziyer gemiler ile gelen turistlerin de ilk uğrak noktası olan Galataport İstanbul, Boğaz kenarında deneyim ve tasarım odaklı alışveriş keyfi sunması, lokal tatları ve dünya lezzetlerini bir arada bulundurması, herkese açık kültür sanat etkinlikleri ve Türkiye'nin iki önemli sanat müzesi ile farklı kitleleri aynı alanda buluşturuyor. Galataport İstanbul'un kısa sürede şehrin popüler bir noktası haline gelmesinde ve her dört turistten birinin misafirimiz olmasında şehrin en kıymetli semtlerinden biri olan Karaköy bölgesinde yer almasının da katkısı var. Ev sahipliği yaptığımız kültürsanat etkinliklerimiz ile, farklı konseptlerde tasarlanmış ve her zevke hitap eden lokal ve uluslararası marka karmamızla, Türk ve dünya mutfaklarından geniş bir yelpaze sunan birçok yerli ve yabancı gastronomi markamızla İstanbulluların olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgi odağı olduk. Galataport İstanbul'un bu denli ilgi odağı olmasında şüphesiz iki yılı aşkın süredir yürüttüğümüz yoğun yurtdışı iletişim çalışmaları yatıyor. Bu anlamda kendi çalışmalarımıza ek olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yakın temasta çalışıyoruz. Yine Türkiye'nin seyahat alanındaki önemli oyuncuları Türk Hava Yolları ve İGA gibi kurumlarla da çeşitli ortak projelerde işbirliği yapıyoruz. Galataport İstanbul, dünyada görülmesi gereken yerlerSadece turizm açısından değil kültür ve sanatta da yapılan etkinlikler burayı bir merkez haline getirdi. Yani İstanbul'un sanat ve kültür hayatına dokundunuz. Etkinliklere gelen kişi sayısı nedir? Burası bölgede kültür ve sanatı artırdı mı? Katkısı ne oldu? Herkes için erişilebilir bir kültür sanat alanı yaratarak topluma fayda sağlıyor, genç sanatçıları destekliyor, Karaköy ve çevresi başta olmak üzere katılımcılığı teşvik ediyoruz. 750 binden fazla kişinin katıldığı ücretsiz festivallere, konserlere ve sergilere ev sahipliği yaptık. Gerek farklı etkinliklerimiz ile gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlediğimiz sergiler ve konserler ile şehrin kültür sanat takvimindeki önemli noktalardan biri haline geldik. Kamusal alanda sanat misyonumuzu bölgenin tarihi kültürel zenginliğini yeniden canlandırmak etrafında kurguluyoruz. Bu bağlamda, 17. İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama'nın "Nirvana Tropicana" isimli kamusal eserine ev sahipliği yaptık, Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel Sergisi'ni Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda misafirlerimizle buluşturduk. Paket Postanesi'nde Ara Güler'in 'Kıyının Hafızası' sergisini, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı olan Füreya Koral'ın TBMM'den getirilen eserlerini sanat severlere sunduk. Akbank Caz Festivali 2021 açılış konseri ve 23 Nisan ve 29 Ekim tarihlerinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Özel Konserleri'ne yaptığımız ev sahipliğimizin yanı sıra Anadolu'nun kadim mutfaklarının bir araya geldiği multikültürel gastronomi festivali United Cuisines'i de Paket Postanesi'nin tarihi yarımada manzaralı rıhtımında gerçekleştirdik. Şimdilerde ise tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan, bugüne kadar 505 farklı dil ve lehçelerde basılan Küçük Prens kitabının Türkiye'de ilk kez 80. yıla özel olarak düzenlenen Küçük Prens sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Tüm bunlarla beraber yakın bölgedeki kültür sanat etkinliklerinde de yüzde 72'lik bir artış sağlıyoruz. Galataport İstanbul olarak önemli spor etkinliklerine de ev sahipliği yapıyoruz. 2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Fanzone etkinliğine ev sahipliği yaptık ve burada herkese açık alanda, maç gösterimleri ve sponsor marka aktivasyonlarının yanı sıra voleybol sahasında turnuva ve oyunlar organize edildi. Yine 4 Eylül'deki Şampiyonluk kutlaması da Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi.