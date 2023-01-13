250 milyarlık paket pazartesi devreye giriyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, APara'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladı. 14 ayrı kalemde Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak 250 milyar liralık kredi paketinin başvurularını pazartesi itibarıyla kabul etmeye hazır olacaklarını söyleyen Çakar, özel bankaların da sürece destek vereceklerini belirtti. Çakar, yüzde 0.69 faizle sağlanacak orta gelirliler için hazırlanan uzun vadeli konut kredisine dahil olacak konutların belirlenmesi sürecinin de önümüzdeki hafta tamamlanacağını iletti. Çakar, "Bu ürüne çok talep olacaktır. İyi bir finansman modeli. Haftaya yetişeceği kanaatindeyim" dedi. Selektif kredi politikasının yansımalarını anlatan Çakar, şöyle konuştu:"Ticari kredilerin bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 93. Enflasyonun üzerinde bir artış söz konusu. KOBİ kredilerindeki artış yüzde 104 oldu ve toplam kredideki payı 5 puan arttı. 2022'de müşteride KOBİ, kredide imalat ve tarım öne çıktı." Çakar, bu yıl sektörde kredi büyümesinin yüzde 30 civarında olacağını söyledi. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı makro ihtiyati tedbirlerin de etkisiyle TL'nin ön plana çıkarılan bir yıl yaşandığını söyleyen Çakar, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) ekonomiye ziyadesiyle katkı yaptı. 1.4 trilyon TL'nin biriktiği KKM'de son dönemde bir durağanlık var. Bunun nedeni kurun stabil gitmesi, mevduat faizlerinin de yüzde 20'ler seviyesine çıkması. KKM hâlâ sektör açısından önemli bir enstrümandır" diye konuştu.2022'DE Türkiye ekonomisinin birçok konuda özellikle de büyüme noktasında dünya ekonomilerinden pozitif ayrıştığını anlatan Çakar, "Türkiye ekonomisinin yılın tamamında yüzde 5 büyüdüğü öngörülüyor. Biz de hem büyümeye katkı verdik hem de sektör olarak ülkenin büyümesinden beslendik. Geçen yılı aktifte de pasifte de başarılı kapattık. Yüksek kârlar elde ettik. Bu yıl da kâr elde ederiz. Ama 2023, 2022 gibi kârlı olmayacaktır. Çünkü enflasyona endeksli kağıtların getirdiği kârlılık olmayacak" dedi.ZIRAAT Bankası'nın aktif büyüklüğünün yüzde 68.7 oranında artarak 2.3 trilyon TL'ye ulaştığını vurgulayan Çakar, "2022'de nakdi kredilerde bakiye artışımız 481 milyar TL. Açık ara lideriz. Takip oranımız sektör oranı olan yüzde 2.2'nin altında, 1.7 civarında. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimizin yanında olacağız. Çiftçiye kredide üst sınırımız yok" diye konuştu.PROMOSYON rekabetinin EYT ile artması beklenirken, TBB Başkanı Çakar, bu yöndeki sorulara, "Sunduğumuz şartları EYT'lilere sunarız, bekleriz" cevabını verdi.GEÇEN yıl kredi yapılandırmasının 405 milyar TL'ye ulaştığını söyleyen Çakar, "Futbol kulüplerinin yeni bir yapılandırma talebi yok. Ağustosta taksitleri vardı, ödediler" dedi.