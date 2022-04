27 bin binanın çipli kimliği var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz yılın ikinci yarısında devreye aldığı Bina Kimlik Sistemi (BKS) yaygınlaşıyor. Uygulama kapsamında şu ana kadar 26 bin 954 binaya kimlik belgesi verildi. Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistem, ülke genelinde yeni iskân alan binalarda uygulanıyor. Daha sonra tüm yapı stokuna kimlik verilmesi de hedefleniyor. En çok binanın belge aldığı iller ise 2.591 ile İstanbul, 1.891 bina ile Antalya, 1.879 bina ile İzmir, 1.697 bina ile Bursa, 1.461 bina ile Kocaeli ve 1.043 bina ile Sakarya oldu.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da önümüzdeki dönemde yapılması planlanan değişiklikle sertifika alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesinin sağlanacağını söyledi. Aslan, "Böylece, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda kolon kesilmesi gibi mevzuata aykırı duruma getirilen yapılardaki aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Bir sorun varsa giderilmesi için süre verilecek. Can güvenliğini tehdit eden durumlarda bina hemen boşaltılacak ve sorumlulara para cezası verilecek. Ayrıca gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak" dedi.2019 yılında İstanbul Kartal'da çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı bu sistemin doğmasını sağlamıştı.Ev alacak ya da kiralayacak kişiler bu kimlik kartı sayesinde kullanılan malzemeden teknik özelliklere kadar her detayı görecek.Olası bir depremde binaların yıkılması durumunda arama kurtarma ekipleri bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışabilecek.