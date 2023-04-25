2.7 milyarlık cezaya mahkemeden onay

Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği 2.7 milyar TL'lik idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2.7 milyar lira idari para cezası uyguladı.Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu 28 Ekim 2021 tarihinde Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA, Migros Ticaret A.Ş. ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. ile soruşturma tarafı tedarikçilerden Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş. hakkında rekabeti engelleme gerekçesi ile değişen oranlarda idari para cezası uygulamıştı. Adı geçen teşebbüsler tarafından anılan idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda, öncelikle tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ardından yapılan yargılama neticesinde, anılan Mahkemece 14 Mart 2023 tarihinde tüm davaların reddine karar verilerek, söz konusu teşebbüsler hakkında verilen kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde karara karşı istinaf kanun yolu açık bulunuyor.Rekabet Kurulu söz konusu ihlaller nedeniyle BİM'e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin lira, Migros'a 517 milyon 672 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Savola Gıda'ya 22 milyon 210 bin lira ve ayrıca "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin lira para cezası kesilmişti. ŞOK Marketlere 384 milyon 369 bin lira ve Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A 101) 646 milyon 582 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.