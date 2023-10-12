272 bin açık işe acil eleman aranıyor

Türkiye İş Kurumu'nun "Açık İş İstatistikleri Araştırması"nın sonuçlarına göre 272 bin 419 açık iş tespit tespit edildi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 29.3 arttı. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında "Bilgi ve İletişim", "İnşaat" ve "İmalat" sektörleri geliyor. Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)", "Garson (Servis Elemanı)" ve "Paketleme İşçisi" meslekleri yer alıyor. En yüksek açık iş oranı yüzde 2.7 ile bilgi ve iletişim sektörünü inşaat, imalat sektörü izledi.Güvenlikçi, garson, paketleme işçisini alço dekorasyoncusu, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci, konfeksiyon işçisi meslekleri takip etti. İmalat sektöründe 100 bin 549, inşaat sektöründe 54 bin 365 kişilik açık iş belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik hedefinin yüzde 7.5 olduğunu belirterek, "Bu hedefe ne kadar yaklaşırsak bu kadar başarılı bir iş yapmış oluruz" dedi.