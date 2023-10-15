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Giriş Tarihi: 15.10.2023

28. Routes World 2023 yarın başlıyor

28. Routes World 2023 yarın başlıyor
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen 28. Routes World'e ev sahipliği yapacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak Routes World 2023'te havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılacak. İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Dünyanın her köşesinden sektör profesyonellerinin katılımıyla dolu, verimli bir üç gün olacak" diye konuştu.
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28. Routes World 2023 yarın başlıyor
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