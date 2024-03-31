280 hissede yükseliş yüzde 1.000’i geçti

Borsa İstanbul 31 Mart 2019'dan bu yana geçen 5 yıllık dönemde, dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara rağmen, yatırımcıları adeta ihya etti. Dünya ekonomisini durduran pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, asrın felaketi olarak tanımlanan deprem, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve içerideki finansal operasyonlara rağmen endeks 5 yılda yüzde 875.6 yükseldi. Bu dönemde enflasyon yüzde 414 olurken, dolardaki yükseliş ise yüzde 474 olarak gerçekleşti. Borsa yatırımcıları söz konusu 5 yılda reel olarak yüzde 90'a yakın reel getiri elde etti.Borsa İstanbul yerel seçimler sonrası 5 yıllık dönemlerin tamamını yükselişle kapattı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar olan dönemde yüzde 35 yükselen endeks, 2009-2014 arasında ise yüzde 170 prim yaptı. Endeks 2004-2009 arasında yüzde 25, 1999-2004 arasında yüzde 262 yükseldi. 1994-1999 arasında da yüzde 220 yükselen endeks, 27 Mart 1994-31 Mart 2024 arasındaki 30 yıllık dönemde 653 kat prim yaptı.Son 5 yıllık dönemde en fazla yükselen endeks, yeni şirketlerin performansını ölçen halka arz endeksi oldu. Halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 6 bin 793'e ulaştı. Bu dönemde Türk Hava Yolları'nın olağanüstü performansının etkisiyle ulaştırma endeksi yüzde 2 bin 313 prim yaptı.Son 5 yılık dönemde BIST- 30 Endeksi'nde en fazla yükselen hisse yüzde 5 bin 814 ile Gübre Fabrikaları oldu. Alarko Holding yüzde 5 bin 715 ile ikinci, Sasa yüzde 4 bin 758 ile üçüncü, Hektaş yüzde 4 bin 460 ile dördüncü, Ford Otosan yüzde 3 bin 213 ile beşinci, Pegasus yüzde 2 bin 988 ile altıncı, Türk Hava Yolları yüzde 2 bin 263 ile yedinci sırada yer aldı. BIST-30 hisselerinin tamamının getirisi enflasyonun üzerinde gerçekleşti.Bu dönemde BIST-100 Endeksi'nde en fazla yükseliş yüzde 10 bin 734 ile Doğuş Oto'da görüldü. Borusan Yatırım'ın getirisi ise yüzde 10 bin 459 oldu. Borsa genelinde ile en fazla yükselen hisse yüzde 207 bin 448 ile Tetemat Gıda'da yaşandı. 13 hissenin getirisi yüzde 20 bini, 30 hissenin getirisi yüzde 10 bini, 56 hissenin getirisi yüzde 5 bini, 280 hissenin getirisi yüzde bini geçti. 364 hissedeki yükseliş enflasyonun üzerinde oldu.