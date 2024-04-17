3 ana başlıkta kamuda tasarruf! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları anlattı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar" dedi. Hükümet, enflasyonun düşüşü, kalıcı refahın artması, yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyümeyi sürdürmek için kamuda tasarruf tedbirleri dönemini başlatıyor.

SPEKÜLASYONLARLA MİLLETİ YANILTTILAR

Yılmaz, seçimden önce yaratılan spekülasyonlara ilişkin, "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Bu süreçte Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi" dedi.