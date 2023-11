3 Avrupalı’dan 1’i açken öğün atlıyor

Avrupa genelinde gerçekleştirilen son bir kamuoyu yoklaması, son üç yılda Avrupalı'ların yarısından fazlasının bütçesinin daraldığını, artan fiyatlar nedeniyle hanelerin zor günler yaşadığını ortaya koydu. Araştırma artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların neredeyse üçte birinin mali durumunun "Güvencesiz" hale geldiğini işaret etti.Ipsos tarafından French Secours Populaire için yapılan ankete katılan 10 bin kişinin yüzde 29'u mali durumlarının "Güvencesiz" olduğunu ve beklenmedik bir harcamanın dengelerini bozabileceğini söyledi. Son üç yılda alım gücünün azaldığını işaret eden çalışma, çoğunluğun öğün atlamak ve zorlu finansal seçimler yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Neredeyse her iki Avrupalı'dan biri, artan fiyatlar ve nispeten durgun maaşlar nedeniyle gelecek birkaç ayda güvencesiz bir duruma düşme riskinin yüksek olduğunu düşünüyor. Halkın sadece yüzde 15'i iyi koşullarda bir yaşam sürdürdüğünü ve günlük harcamalarına dikkat etme ihtiyacı hissetmediğini söyledi.Anket sonuçlarına göre, Avrupalıların büyük bir çoğunluğu zorlu mali koşullar nedeniyle tercihlerinden ödün vermek zorunda kaldı. Çalışma, neredeyse tüm sektörlerdeki yüksek enflasyon nedeniyle, öğün atlamayı da içeren bu zorlu kararların zorunlu hale geldiğini belirtirken neredeyse her üç Avrupalı'dan biri açken öğün atladığını ifade ediyor. Yunanistan ve Moldova gibi ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Ankete katılanların yüzde 38'i artık düzenli olarak günde üç öğün yemek yiyemediğini belirtirken, sadece yüzde 42'si kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini atlamadığını söyledi.Diğer tavizler arasında kaloriferleri yakmamak, borç para almak ve artan maliyetler karşısında sağlık sorunlarının tedavisini geciktirmek ya da yaptırmamak yer alıyor. Joseph Rowntree Vakfı (JRF) tarafından haziran ayında yapılan bir anket, Birleşik Krallık'ta 5,7 milyon düşük gelirli hanenin gıda için yeterli parası olmadığını ortaya koymuş ve bunu "Korkunç yeni normal" olarak nitelendirmişti. Ankete göre, artan gıda fiyatlarının, sadece indirimli gıda satın alabilmekten, karınlarını doyurmak için büyük dernekler tarafından işletilen gıda bankalarına başvurmaya kadar, gıda alışkanlıkları üzerinde oldukça büyük etkileri oldu.Durumun ciddiyeti bazı ebeveynlerin cevaplarına da yansımış durumda. Zira bazı anne babalar çocuklarına bakabilmek için kendi yemeklerinden kısmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 21'i çocuklarını besleyebilmek için en az bir kez yemeklerinden kıstıklarını belirtti. Çoğunluk enflasyonla başa çıkma konusunda endişeli. Çoğu ülkede ankete katılanların yarısından fazlası enflasyonla başa çıkma konusunda endişeli olduklarını, gıda, enerji ve çeşitli harcamaların artmayı sürdürmesinden korktuklarını söyledi.% 29: Mali durumunu güvencesiz görüyor.% 33: Son 6 ayda seyahatlerini kısıtladı.% 23: Son 6 ayda soğuk evde kalorifer açamadı.% 19: Son 6 ayda aile ve arkadaştan borç istedi.% 16: Hasta olmasına rağmen doktora gidemedi.% 38: Açken öğün atlamak zorunda kaldı.% 39: Artık et alamıyor.% 21: Çocuklarını beslemek için yeterince yemek yiyemiyorAlmanya, Rusya'dan gaz alımını kesti. Enerji rezervi bitti. Alman Bild gazetesi, yeni yol haritalarını çizdi: Elektrik kullanımına sınır getirilecek, çok harcayan ceza ödeyecek. Hükümetin süreci yönetemediğini ve enerji krizinin çok ağır hissedileceğini yazdı. Ocak ayından itibarıyla elektriğin karne ile dağıtılacağı vurgulandı. Hükümetin hazırlıklara başladığını da belirten gazeteye göre sokak lambaları sönecek, ek vergi gelecek ve araçlar yavaş şarj edilecek.Bağımsızaraştırma merkezi Szlachetna Paczka, Polonya İstatistik Dairesi (GUS) 2022 verilerine dayanarak hazırladığı raporu yayımladı. Ülkede 1.8 milyon kişinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilen raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların 400 binini çocukların, 300 binini ise emeklilerin oluşturduğu ifade edildi. Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sinin yoksulluk içinde yaşadığı kaydedildi.ABD'deyükselen politika faizleri sonucu artan borç maliyetleri şirketleri iflasa sürüklemeye başladı. Insider haberine göre Amerikan şirketleri için ufukta kara bulutlar görünüyor. Apollo Management'ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışları sonucu ülkede bir iflas dalgasının başlamakta olduğunu belirtti. Moody's verilerine göre, ABD'deki kurumsal temerrütler 2022'nin tamamını yüzde 53 gibi büyük bir oranda aştı. S&P Global verileri ise bu yılın eylül ayına kadar toplamda 516 iflas başvurusu yapıldığını gösterdi. Bu rakam 2021 ve 2022'deki rakamların tamamından daha fazla.