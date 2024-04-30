3 bin 204 konutun anahtarları teslim edildi! Depremzedeler Haziran’da yeni yuvalarında olacak

6 Şubat depremlerinde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. TOKİ tarafından yapılan binaların kura çekiminde 3 bin 204 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Çok hummalı bir çalışma sürüyor. Gece gündüz şantiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında projemizi bitireceğiz. Ayrıca bu tarz geniş projelerde su arıtma tesisleri de kuruluyor. Yasalar gereği büyükşehir kurması gerekirken TOKİ kendi arıtmasını kendisi kuruyor. 5 bin kişi arıtılmış su içmiş olacak" dedi.
AİLELER OKULLARIN TATİLİNİ BEKLİYOR
Haziran ayı itibarıyla teslimlerin tamamlanacağını vurgulayan Karslıoğlu, "Haziran ayı sonuna kadar teslim edilmemiş konut kalmamış olacak. Zaten bu konutların kuraları çekilmişti. Hak sahiplerine anahtarları aldıktan sonra eşyalarını yerleştirmeye başladı. Okul dönemi olduğu için ailelerin büyük bölümü evlerine taşınmak için tatil dönemini bekliyor. Diğer teslim edilecek konutların da ihaleleri yapılmış ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Devletimiz en seri, en güzel ve en dayanıklı şekilde hak sahiplerine binalarını teslim edecek" diye konuştu.