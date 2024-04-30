3 bin 204 konutun anahtarları teslim edildi! Depremzedeler Haziran’da yeni yuvalarında olacak

AİLELER OKULLARIN TATİLİNİ BEKLİYOR

Haziran ayı itibarıyla teslimlerin tamamlanacağını vurgulayan Karslıoğlu, "Haziran ayı sonuna kadar teslim edilmemiş konut kalmamış olacak. Zaten bu konutların kuraları çekilmişti. Hak sahiplerine anahtarları aldıktan sonra eşyalarını yerleştirmeye başladı. Okul dönemi olduğu için ailelerin büyük bölümü evlerine taşınmak için tatil dönemini bekliyor. Diğer teslim edilecek konutların da ihaleleri yapılmış ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Devletimiz en seri, en güzel ve en dayanıklı şekilde hak sahiplerine binalarını teslim edecek" diye konuştu.