3 bin anaokulu hedefine emin adımlarla ilerleniyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi doğrultusunda, 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfının açıldığını, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısının 2 bin 109'a çıktığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimde erişimi tüm illerde artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ve tüm çalışmaların takvimine göre ilerlediğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Bakan Özer, bu yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacaklarını, gerekli yatırım ve bütçe planlamalarını tamamladıklarını bildirdi.