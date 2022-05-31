3 ilde 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep polisinin düzenlediği operasyonlarda, organize suç örgütleri hedef alındı. İstanbul KOM Şube Müdürlüğünce, Sancaktepe'de iş yerlerine el bombası atarak zarar verdiği ve silahla yaralama eyleminde bulunduğu tespit edilen, 'Çekdar' kod adlı Ö.B.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı.

300 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 450 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet pompalı tüfek, 25 adet kartuş, 300 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Tekirdağ ve Gaziantep'te de organize suç örgütleri polisin hedefindeydi. Tekirdağ merkezli iki ilde yapılan "tefecilik" operasyonunda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şahıs gözaltına alındı. 'Tefecilik', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kumar oynatmak için yer temini' ve 'tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen, liderliğini T.Y. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve Edirne'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet AK-47 makineli tüfek ve 2 adet şarjörü, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 senet, 1 çek, 312 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla 17 şahıs gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik silah, 2 adet av malzeme tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 600 adet fişek, 1 adet çelik yelek, 199 adet captagon hap ve çok sayıda senet ele geçirildi.