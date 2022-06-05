3 şirketin piyasa değeri 100 milyarı geçti

Yabancıların satışlarına rağmen, yerli yatırımcıların artarak devam eden ilgisi ile 2.600 puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyesine yükselen Borsa İstanbul, getiride dünyanın zirvesine yerleşirken, değerleme de enflasyonu geride bıraktı. Borsada endeks 3 Haziran itibarıyla son 1 yılda yüzde 82 yükseldi. TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de son 1 yıldaki enflasyon ise yüzde 73.5 olarak gerçekleşti.Borsa İstanbul, son 1 yılda getiride en yakın rakibinin iki katına yakın performansla dünyanın en fazla kazandıran piyasası oldu. Borsa İstanbul aynı zamanda yılbaşından bu yana yüzde 40'la, son 6 ayda yüzde 36 ile ve son 3 ayda da yüzde 28.5 ile dünyanın zirvesine yerleşti.TL bazında yakalanan performans şirketlerin piyasa değerini de uçurdu. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 2021 sonundan bu yana 756 milyar TL, son 1 yılda ise 1.3 trilyon lira artarak 2.7 trilyon TL'ye ulaştı. Ereğli 120.8 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket haline gelirken, Ford Otosan 109.2 milyar TL, Koç Holding ise 104.2 milyar TL ile piyasa değeri 100 milyar lirayı geçen şirket oldular. 14 şirketin değeri 50 milyarı, 58 şirketin piyasa değeri 10 milyar lirayı geçti.BİST100 endeksi, martta yüzde 14.8 ve nisanda yüzde 8.8 yükselmesinin ardından, birçok dünya borsasının enflasyon ve büyüme odaklı kaygılarla düştüğü mayısta da yatırımcısına yüzde 4.8 kazandırdı. Böylece üst üste yükselişini 3'üncü aya taşıyan endeks, mayıs ayını 2.547 puandan tamamladı. Borsa haziranın ilk üç işlem gününde yüzde 2.1 yükselerek 2.600 puanı geçti. BIST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor kırsa da dolar bazında halen zirvesinin çok gerisinde bulunuyor. Bugün itibarıyla 156 seviyesinde bulunan dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi 500 seviyelerinde bulunuyor.Detaylı ve karmaşık geometrili, konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilmesi zor parçaların üretimini gerçekleştiren Makim Makina bu hafta halka arz edilecek. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 milyon TL nominal değerli payı, 8.80 TL'den satılacak. Halk Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim'in payları için 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Makim Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, "Bugüne kadar; Wembley Stadyumu'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro istasyonlarına kadar birçok önemli projenin geçiş kontrol sistemlerine ürün sağladık. Aselsan ve MKE'nin tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Örneğin; milli piyade tüfeğinin bazı parçalarını biz üretiyoruz" dedi. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş Genel Müdürü Süleyman Yılmaz da, 2007 yılında Makim Makina'ya ortak olduklarını söyledi.Gelişmekte olan ülkelerde hisse senetlerinin 11.1 fiyat/kazanç oranıyla işlem gördüğünü, buna karşılık Türkiye'de bu oranın 4.3 olduğuna işaret eden analistler, TL bazlı yükselişe rağmen Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre yüzde 48 iskontolu olduğuna dikkat çekti. İlk çeyrekteki güçlü bilançoların ardından, önümüzdeki dönemde altı aylık mali tablolara ilişkin beklentilerin satın alınmaya başlanacağına dikkat çeken uzmanlar, devam eden yerli yatırımcı ilgisi ile endeksin hedefinin 3 bin puan olduğu görüşünde.