30 bin acenteye ihtiyacımız var

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, başarılarımızı uluslararası bir düzeye çıkarma ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma yönünde somut adımlarımızı atacağız" dedi. Benli, 2'nci yaşını kutlayan Türkiye Sigorta'nın faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, acentelik hakkında şöyle konuştu: "Acente sayısını Türkiye'nin gücüyle, potansiyeliyle, sigorta sektörünün bulunduğu yerle kıyasladığınızda yeterli değil. Ancak oto sigortalarını çıkartıp baktığımızda en az 20-30 bin acenteye daha ihtiyacımız var. Oto sigortalarına odaklanmış bir acente sistemimiz var. Buradan trafiği de çıkartırsak iyice daralan bir acente yapısı oluyor. Sigorta sektörü oto sigortalarından ibaret değil. Kişisel olarak yalnız kaldığım bir konu sektörümüz, mutlaka münhasır acentelik sistemine geçmek durumunda. Biz 2023'te, başta daha az sayıda acente ile başlayacak şekilde, sonunda en az 1.000 acenteye ulaşacak gerçek münhasır acentecilik sistemine geçeceğiz."Atilla Benli, hayat dışı branşlarda 14.8 milyar TL ve hayat tarafında 4.2 milyar TL prim üretimiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise 67.3 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün lideri konumunda olduklarını bildirdi. Benli, "Ülkemizin petrol ve doğalgaz arama kuyularından uzaydaki uydularına, sondaj gemilerinden nükleer santrallerine kadar en önemli stratejik yatırımlarına teminat sağlayarak Türkiye'mize ait olana, Türkiye'nin sigortası ile güvence vermenin mutluluğunu yaşadığımız bir dönem oldu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri gibi büyük yatırımlara güvence vermek de bizim için gurur verici" şeklinde konuştu.TÜRKİYE Sigorta'nın piyasa değerinin 450 milyon dolara ulaştığını bildiren Benli, şunları kaydetti: "Türkiye Sigorta olarak en değerli halka açık sigorta şirketiyiz. Yılbaşından bu yana hissemiz yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Biz, kurulduğu ilk yıldan itibaren temettü ödeyen ve bunu yaparken de pay geri alımı yapan tek şirketiz. Son 2 yılda toplam 1 milyar liranın üzerinde temettü dağıttık. Pay geri alımı duyurumuzdan sonra 6.1 milyon adet geri alım yaptık. Yatırım kuruluşları da bu başarılarımızı takdir ediyor. 5 yatırım şirketi hisse senetlerimiz için 'al' tavsiyesinde bulundu."BENLI, Türkiye Sigorta olarak müşterilerin zihninde sigortacılığı daha anlamlı bir konuma taşıyabilmek adına yürüttükleri müşteri platformu olan, "Sigorta ve emekliliğin ilk süper uygulamasını" geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi. Benli, uygulama ile Türkiye Sigorta müşterisi olsun olmasın herkesin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını söyledi.