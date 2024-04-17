300 milyar dolarlık rekabet

Gelişmiş ülkelerde geçtiğimiz yıl 177 milyarlık tüketim düzeyine ulaşan takviye gıda pazarı, yerli üreticileri dış pazar konusunda cesaretlendiriyor. 2028 yılına kadar sektörün 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ABD Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde yayınlanan verileri değerlendiren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, özellikle yaşlanan nüfus artışının olduğu ülkelerde takviye gıdalar ile birlikte koruyucu bitkisel ilaç kullanımının da arttığına dikkat çekti. Aksu, "Kendi geliştirdiğimiz ürünlerle dünya pazarında kalıcı hale gelmek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin ilk yerli takviye gıda üreticilerinden Aksuvital, küresel rekabet koşullarına uygun teknik altyapısını uluslararası standartlara getirirken, gıda takviyesi üretim sektöründe GMP lisans onayı alan öncü kuruluşlardan biri oldu. Bünyesinde kurulan laboratuarlarda bir yılda 40 binden fazla analiz, 45'ten fazla Ar-Ge yaparak ürün yelpazesi çeşitliliğini zenginleştiriyoruz. Bünyemizde oluşturduğumuz markalar dahilinde 400'den fazla ürünümüz bulunuyor" dedi.