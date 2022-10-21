300.000 iş insanı ticarete geliyor

47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefinin üstüne çıkmaya hazırlanan Türkiye'de fuar turizmi de hareketlendi. Fuar istatistiklerine göre, önümüzdeki üç ayda sadece fuar turizmi için 300 binden fazla iş insanı Türkiye'de olacak. Fuarların kapasitesi de artırılıyor. Haftaya kapılarını açacak olan ağaç makineleri, ambalaj, tarım ve teknoloji ağırlıklı 9 fuara katılımın 30 bini geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri arasında yer alan Tüyap'ın Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarcılık alanında Türkiye'nin çok güçlü bir dip dalgası yakaladığını belirterek, "Fuarcılık sektöründe küresel konjonktürün etkisi ile ibre İstanbul'a kayıyor. Şu an İstanbul'da açılan tüm fuarlar uluslararası ziyaretçi açısından çok zengin geçiyor. Rusya- Ukrayna savaşı da dengeleri değiştirdi. Ülkemizin kuzeyinde süregelen çatışma ortamı nedeni ile o bölgedeki üretim ve fuar organizasyonları minimuma inmiş durumda. Bu da beraberinde o bölgedeki fuarların iptal edilmesine ve ertelememesine neden oldu. Bazı sektörel fuarların ertelenmesi bizim coğrafyamız için fırsatlar yarattı. Fuarcılık sektöründe Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik daralmanın gerçekleşmesi, Asya Pasifik ülkelerindeki karantina uygulamalarının devam etmesi, Rusya - Ukrayna arasındaki çatışmanın devam etmesi ülkemizi birçok alanda olduğu gibi fuarcılık sektöründe de önemli bir ülke haline getiriyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye, fuarcılık sektörü içerisinde dünyadaki payını arttırarak yoluna emin adımlarla devam edecek" dedi.Yaklaşık 100 ülkeden turist ağırlayan Antalya'da da yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Kemer'den Alanya, Gazipaşa'ya kadar bütün tesislerimiz neredeyse dolu. Kış sezonunu hareketli geçirmeyi bekliyoruz. Kongre ve fuar ile ilgili çok ciddi talepler geliyor" diye konuştu.2020'DE pandemiden doğrudan etkilenen fuarcılık sektöründe 2021 ve 2022 yılları yeni bir açılımı beraberinde getirdi. 30'u aşkın ülkeden 15.000 fuar katılımcı ve ziyaretçinin katılımıyla hazırlanan Küresel Geri Dönüş Raporu'na göre, fuarların katılımcı ve ziyaretçiler için en çok tercih edilen kanal olma özelliğini koruduğunu gösteriyor. Katılımcı firmaların yüzde 50'si, fuar katılımı için harcadıkları bütçelerin 2022 itibarıyla pandemi öncesi seviyeye döneceğini öngörüyor. Rapora göre, ziyaretçiler 2022'de normal fuar ziyaret takvimlerine devam edecek. Katılımcı firmalar artık ziyaretçi sayısını değil ziyaretçi kalitesini önemsiyor. Fuar lokasyonlarında İstanbul'un adı ön plana çıkıyor.