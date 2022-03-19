350 milyon TL’lik karnaval

Adana
'da 10 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
, son 2 yıldır fiziki olarak düzenlenmemesine rağmen 2013 yılından bu yana 1.5 milyar TL'yi aşan bir ekonomik hacim oluşturdu. Bu ekonomik hacimden en küçük esnaftan en büyüğüne, ulaşım sektöründen konaklamaya kadar pek çok sektör doğrudan etkileniyor.
Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, etkinliklerine Adana ve ilçelerinden katılacak 1 milyondan fazla kişiye ek olarak, yaklaşık 300 bin kişinin de Adana'nın çevre illerinden, diğer illerden ve yurtdışından katılması bekleniyor.
Günübirlik veya konaklamalı olarak gelmesi beklenen ziyaretçilerle birlikte toplamda beklenen 1 milyon 300 bin kişilik karnaval katılımcısının, Adana ekonomisine sadece bu yıl 350 milyon TL'lik katkı sağlayacağı öngörülüyor.
ÇEVRE OTELLER DE DOLDU
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi ve Toyota Türkiye
CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 23-27 Mart'ta düzenlenecek olan etkinlik için Adana ve bölge illerinde tüm otellerin dolduğunu söyledi.
Bozkurt, "Son yıllarda sadece Adana'da değil Antep, Hatay, Tarsus
, Mersin
civarındaki otellerde de doluluk artıyor. Uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bile bulunmuyor. Havayolu ve otobüs şirketleri çok sayıda ek seferler koyuyorlar. Birçok turizm acenteleri turlarını doldurdu, ek turlar düzenlemeye hazırlanıyor. O kadar yoğun bir talep oluştu ki Adana'dan Tarsus-Mersin yönüne konaklama için gideceklere TCDD ek seferler koyacak" dedi.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR KARNAVAL'
Karnaval için sürdürülebilirlik çalışmalarına başlandığını belirten Bozkurt, Türkiye'den iki ve Hollanda'dan bir üniversitenin çalışmalara başladığını kaydetti. Bozkurt, "Geleceği sağlam planlanmış, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan nesiller boyu sürdürülebilir, dünya çapında bir karnaval oluşturmanın zeminini hazırlamayı hedefliyoruz" dedi.