36 bin hasar dosyası tamamlandı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), deprem bölgesine ziyaretlerini Kahramanmaraş'taki sanayicilerle bir araya gelerek sürdürdü. TSB Başkanı Atilla Benli ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen ziyarette önce Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'ne gidildi. Buradaki incelemeler ve görüşmelerin ardından heyet, TOBB ve TSB iş birliğinde düzenlenen "Deprem Sonrası Analiz Toplantısı"na katılarak bölgedeki sanayicilerle istişarede bulundu. Toplantıya, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez de katıldı. Deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Benli, sigorta sektörünün afet yönetimi içinde çok merkezi bir noktada konumlandığının altını çizerek, "Yaraları hızlıca sarmak ve bölgenin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Deprem bölgesindeki ticari hayatın bir an önce normale dönmesi gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Benli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Depremin neden olduğu hasarları hızla tespit eden sektörümüz, vakit kaybetmeden başladığı avans ödemeleriyle bir nebze de olsa, bölgedeki iş dünyasının yanında olmaya çalışıyor. Sigorta şirketleri olarak hasar sürecinin hızlandırılması konusunda özveriyle çalışıyoruz."Sektörün, Haziran 2023 sonu itibarıyla bireysel ve ticariler dahil, yüzde 95 oranında tüm hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini öngördüklerini bildiren Benli, deprem sonrası oluşan 36 bin hasar dosyasına ilişkin operasyonların tamamlandığını kaydetti. Benli, "İlk tespitte özel sektör sigortalılarına toplamda 76 milyar lira hasar ödemesi yapılacağını hesapladık. Bunun yaklaşık 5.4 milyarı da ödenmiş durumda" dedi. Son iki ayda afet bölgesini 5 kez ziyaret ettiklerini aktaran Benli, şunları kaydetti: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle çalışıyor, bölgedeki sorunların en hızlı biçimde çözülmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çabalıyoruz. Bölge ziyaretlerimizi sürdürüyor, böylece gelinen noktayı ve varsa eksiklikleri bir an önce yerinde tespit etmeye, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gerek sahadaki gerek geri plandaki faaliyetlerimizle depremzedelerimizle yan yana olmayı sürdüreceğiz. Sigorta, kara gün dostudur, bizler böyle günler için varız."