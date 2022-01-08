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Haberler Ekonomi Haberleri 3.600 ek gösterge ilk 6 ayda tamamlanacak
Giriş Tarihi: 9.1.2022

3.600 ek gösterge ilk 6 ayda tamamlanacak

3.600 ek gösterge ilk 6 ayda tamamlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren ek gösterge, sözleşmelilere kadro, EYT, toplu sözleşme gibi birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. 3.600 ek gösterge ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Bilgin, "Biz çalışmayı bakanlık içinde tamamladık. Şimdiki aşama sendikalarımız. Onlarla birlikte müzakere edeceğiz. Üçüncü aşamada, kamunun diğer kuruluşlarıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte müzakere edeceğiz. Tahmin ederim bu süreçler bittikten sonra 2022'nin ilk 6 ayında, en geç mayıs-haziranda Meclis'e intikal ettiririz. Yıl sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum" dedi. Sözleşmeli memurlarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında da açıklama yapan Bilgin, sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceklerini kaydetti. Bakan Bilgin, "Çok fazla statü var, karı- şık. Sadeleştireceğiz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Meclis'e haziranda gelmiş olur" diye konuştu.

AŞAMA AŞAMA ÇÖZÜLECEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda sorunu takip ettiklerini ifade eden Bilgin, "Emeklilikte prim gün, yıl sayısını tamamlama, yaş şartı var. Yaşın tamamlanması gerekiyor. Çalışma programımızda var, aşama aşama sorun çözüyoruz. Zaman veremem" dedi. Türkiye'nin sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla tarihsel bir adım attığını belirten Bakan Bilgin, enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde asgari ücreti yüzde 50 artırdıklarını söyledi. Asgari ücretin artmasıyla işsizlik sayısının artacağının düşünüldüğünü kaydeden Bilgin, bunun olmaması için işverene önemli bir destek vererek maaşların asgari ücret tutarından vergi alınmamasını sağladıklarını anlattı. ANKARA

AGİ'DE MERAK EDİLENLER
ASGARI Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili gelişmelere de açıklık getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Sizden vergi alınıyor. Devlet diyor ki 'O asgari geçim için gerekli olan gelirinizin olması lazım. Ben o vergiyi iade ediyorum.' Şimdi biz, o asgari geçim seviyesinin üstünde olan asgari ücret seviyesini vergi dışı bıraktığımız için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Vergi almadığımız için geçim indirimi adı altında vergi iade etmiyoruz."

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3.600 ek gösterge ilk 6 ayda tamamlanacak
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