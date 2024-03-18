377 milyar dolar döviz kazandıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yönetim kuruluyla toplantı yaptı. Bakan Bolat, bu yıl 267 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bolat, "Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımıza reeskont kredileri, Eximbank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programlarıyla tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Bolat, kırmızı et fiyatlarında artış olduğunu belirterek, "Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden Ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan'da istismar siyaseti bitecek" dedi.