386 bin esnafa 141 milyar TL

HalkbankGenel Müdürü Osman Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uygun maliyetli 150 milyar liralık esnaf destek paketinden şu ana kadar 386 bin esnafın yararlandığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 milyar TL kredi paketi hazırladık. Geçen yıl ekim ayında duyurduk. Bu yıl ocakta Cumhurbaşkanımız bu paketin 50 milyar TL ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Kısa sürede 141 milyar TL krediyi esnafımıza kullandırdık" dedi.A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Arslan, 'krediye erişemiyoruz' diyenlere rakamlarla yanıt verdi. Arslan, üretim, istihdam, ihracat, cari fazlayı tesis edecek yatırımlara kredi verildiğini, selektif kredi politikası uygulandığını hatırlattı. Halkbank'ın bilançosunda KOBİ ve esnaf kredilerinin yüksek olduğunun altını çizen Arslan, "Her beş KOBİ'den birine destek veriyoruz" dedi. Kamu bankalarında bu kadar kredi verilmesine rağmen geri dönmeyen kredi miktarının çok az olduğunu hatırlatan Arslan, esnaf kredilerinde geri dönmeme oranının on binde 2'ler civarında olduğunu kaydetti.Halkbank'ta Kur Korumalı Mevduat hesabının 267 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Arslan, TL mevduata yönelimin arttığını, sektördeki bankalarda makro ihtiyati tedbirlerin de etkisiyle mevduatta TL/ yabancı para dengesinin değiştiğini vurguladı. Arslan, "Daha önce yüzde 40 olan TL mevduat oranı bugün yüzde 60'larda. Bu bizde daha da fazla" ifadelerini kullandı.HALKBANK'IN kadın girişimcilere sağladığı uygun maliyetli desteklerden 2 yılda 187 bin 500 kadının yararlandığını, kadın girişimciler ve kooperatiflere 40 milyar TL destek sağlandığını vurgulayan Arslan, "Genç girişimcilere de 60 ay vadeli kredi imkânı veriliyor. 2022 yılı başından bu yana 107 bin genç girişimciye 20 milyar TL kredi kullandırıldı" dedi. Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Arslan, sadece kredi ötelemelerinin maliyetinin 9 milyar TL olduğunu anlattı. Arslan, AFAD'a 7 milyar TL'lik bağışın da ödendiğinin altını çizdi.HALKBANK yılın ilk çeyrek sonuçlarını da açıkladı. İlk çeyrekte 4.26 milyar TL net dönem kârı elde eden bankanın aktif büyümesi yıllık bazda yüzde 68 artarak 1.6 trilyonu geçti. Bankanın toplam kredileri ilk çeyrekte yüzde 19.4 büyüdü. Kredileri yüzde 69.3 artışla 1.4 trilyon TL'ye ulaştı.