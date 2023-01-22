3’üncü büyük pazar Türkiye

RENAULT, tüm dünyada 1 milyon 466 adet satış rakamına ulaştı. Bunun 832 bin 605 adeti Avrupa'da gerçekleşti. Türkiye'de yüzde 22.6, Arjantin'de yüzde 26, Meksika'da yüzde 30 ve Fas'taki yüzde 11 satış artışlarından yakalanan güçlü performans sayesinde, satışların yüzde 43'ü Avrupa dışındaki pazarlarda gerçekleştirildi. Fransız markanın bir numaralı pazarı ana vatanı Fransa oldu. Fransa'yı Brezilya ve Almanya izledi. Türkiye, satışlarını yüzde 22.6 artırarak binek otomobil ve hafif ticaride toplam 99 bin 639 araç satışı ve yüzde 12.7 pazar payıyla Renault'nun dördüncü büyük pazarı oldu. Sadece binek pazarı olarak bakıldığında ise üçüncü sırada yer aldı. Renault Türkiye'de hafif ticari araç satışlarını iki katına çıkararak 2022'de yüzde 100'lük büyümeyle en çok artış gösteren marka oldu.Renault Grubu bünyesindeki Dacia da 2022'de küresel çapta 573 bin 800 adetlik araç satış rakamına ulaştı ve yüzde 6.8 büyüme kaydetti. Marka, 2004'den bu yana 8 milyonuncu aracını satarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Dacia, Türkiye'de ise yüzde 30 daha fazla binek otomobil sattı ve yüzde 1.1 puan artışla yüzde 6'nın üzerinde bir pazar payına ulaştı.