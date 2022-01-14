Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği yakacak desteği netleşti. Doğrudan kişilerin destek hesaplarına yatırılacak destekten 4 milyon hane yararlanacak. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, yılda iki taksit halinde verilecek desteğin 450-1.150 TL arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.
81 İLİN ISIL HARİTASI ÇIKARILDI
Yanık'ın açıklamalarına göre, doğalgaz desteği için 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı. Erzurum
'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege
'deki aynı değil. O nedenle haritaya göre hane başına ödeme yapılacak. Hane başına yıllık 450 ila 1.150 TL arasında bir destek sağlanacak. Ödemeler mart ve ekim olmak üzere iki eşit taksitte yapılacak. Geriye dönük ödeme olmayacak.
BAŞVURULAR ŞUBATTA
Doğalgaz desteği için başvurular e-devlet
, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve sosyal hizmet merkezlerinde şubat ayının ikinci yarısında alınacak. Mart'ın ikinci yarısında ise ödemeler yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT
kartına destek ödemesi olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT'den parasını alacak.
MALİYETİ YILLIK 3 MİLYAR
Devlet, kömür yardımının 2 katından fazla bir destek vermeyi planlıyor. Hedef 4 milyon haneye doğalgaz desteği ulaştırmak. Desteğin miktarının yılda 3 milyar TL'yi bulması bekleniyor. Halen devlet 1.8 milyon haneye kömür desteği veriyor.
TEKNİK OLARAK TİTİZ ÇALIŞTIK
BAKANLIK bürokratlarının çok yoğun mesai harcadığını belirten Bakan Yanık, "Olabildiği kadar hızlı çalıştık. Verdiğimiz tarihleri geçmemek ve mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için arkadaşlarımız çok yoğun bir gayret gösteriyor" dedi.