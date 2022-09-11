40 ilde ucuz arsa fırsatı! Bakanlık açık artırmayla satacak

Sönmez, "Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara'da 400 bin Türk Lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu çok önemli enflasyonun yüzde 80'lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV'den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.