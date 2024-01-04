Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 40 kilometre boru hattı ile 60 bin tanker trafikten çekilecek
Giriş Tarihi: 5.1.2024

40 kilometre boru hattı ile 60 bin tanker trafikten çekilecek

40 kilometre boru hattı ile 60 bin tanker trafikten çekilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda bulunan uçak yakıtı depolarının bağlantılarının tamamlanarak havalimanına hizmet verecek 40 kilometre uzunluğundaki boru hattının devreye alındığını açıkladı. Uraloğlu, bu kapsamda Deniz Limanı- Antalya Havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlanarak, çevre kirliliğinin önüne geçileceğini bildirdi. Uraloğlu Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, DHMİ tarafından Ocak 2022'de yapılan ihaleyi Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding ortaklığının kazandığını anımsattı. Havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve yolcu garantisinin de bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, "800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli 8 milyar 555 milyon euro. 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bununla iç ve dış hat terminalinin büyütülmesini sağladık" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
40 kilometre boru hattı ile 60 bin tanker trafikten çekilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA