40 kilometre boru hattı ile 60 bin tanker trafikten çekilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda bulunan uçak yakıtı depolarının bağlantılarının tamamlanarak havalimanına hizmet verecek 40 kilometre uzunluğundaki boru hattının devreye alındığını açıkladı. Uraloğlu, bu kapsamda Deniz Limanı- Antalya Havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlanarak, çevre kirliliğinin önüne geçileceğini bildirdi. Uraloğlu Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, DHMİ tarafından Ocak 2022'de yapılan ihaleyi Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding ortaklığının kazandığını anımsattı. Havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve yolcu garantisinin de bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, "800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli 8 milyar 555 milyon euro. 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bununla iç ve dış hat terminalinin büyütülmesini sağladık" dedi.