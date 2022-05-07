420 yolculu Silver Spirit Antalya’ya demir attı

RODOS'TAN gelen ağırlıklı olarak İngiliz ve ABD'li turistleri taşıyan lüks yolcu gemisi Silver Spirit, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı. Bahama bayraklı, 210.7 metre uzunluğundaki ve 39 bin 444 grostonluk gemide 420 yolcu bulunuyor. QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini kaydetti. Limanda toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskele, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanının bulunduğunu belirten Sert, "QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden dolayı Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.