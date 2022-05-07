Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 420 yolculu Silver Spirit Antalya’ya demir attı
Giriş Tarihi: 8.5.2022

420 yolculu Silver Spirit Antalya’ya demir attı

420 yolculu Silver Spirit Antalya’ya demir attı
RODOS'TAN gelen ağırlıklı olarak İngiliz ve ABD'li turistleri taşıyan lüks yolcu gemisi Silver Spirit, QTerminals Antalya Limanı'na demir attı. Bahama bayraklı, 210.7 metre uzunluğundaki ve 39 bin 444 grostonluk gemide 420 yolcu bulunuyor. QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, bu yıl rezervasyonlar doğrultusunda 38 kruvaziyer gemisiyle 35 bin yolcu ağırlamayı beklediklerini kaydetti. Limanda toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskele, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanının bulunduğunu belirten Sert, "QTerminals Antalya, liman tesislerinin kapasitesinden dolayı Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
420 yolculu Silver Spirit Antalya’ya demir attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA