470 milyarlık yapılandırma

Devlet 470 milyar liralık alacağı için barış elini uzatırken, milyonlarca vatandaş, işletme borçlarından kurtulup yeni bir sayfa açabilecek. Vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılıyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla kesinleşen vergi, harç, prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasayla 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinecek. Kapsama köprü geçiş cezası, trafik cezası, kabahatler cezası, kira beyanı da girecek. Üç farklı cezanın toplamı 2 bin liranın altındaysa hepsi silinecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırmanın kapsamına 10 milyonun üzerinde kişinin 470 milyar liralık borcu giriyor. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran yasa teklifi Meclis'e gönderilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı alacakların türlerine göre yapılandırma esaslarını ayrıntılı şekilde duyuracak.Yapılandırmayla tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getirilecek. Bu yapılandırmada öncekilere göre vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla 36 ay olan vade 48 aya çıkarılacak. Yeni yapılandırmada ilk defa Rekabet Kurulu, EPDK, BDDK, SPK gibi kurul cezaları da kapsamda olacak. Üst kurulların idari para cezalarını içerecek.2 bin liranın altındaki tüm borçlar silinecek.Üç farklı ceza da olsa silinebilecek.Trafik cezası da kira beyanı da kapsamda.Üst kurul cezaları da yapılandırılabilecek.Emlak, gümrük borçları da yasada.Her ay ödeme şartıyla 48 taksitte ödeme imkânı.Mirasçılar, kefiller, yasal temsilciler de yararlanacak.Uzlaşma kapsamındaki borçlar, ödeme süresi geçmeyen alacaklar da kapsamda.Borcunu peşin ödeyenlere teşvik, destek ödemeleri başlayacak.İsteğe bağlı sigorta primini yatıramayan da yararlanacak.Borcunu yapılandıran ihalelere katılabilecek.Devlet yardımı ve teşvikleri kullanılacak.Rücu ve yersiz ödemede faizler temizlenecek.Emeklilik keseneği, sigorta, destek primi borcunda faiz, ceza yeniden hesaplanacak.Beledıyelereödenen emlak vergisi ve gümrük borçları da yapılandırılabilecek. Faiz işletilmesine son verilen yükseköğretim kurumu borçlarına taksitle ödeme imkânı verilecek. Önceki yapılandırmada 2 bin lirayı aşmayan icralık borçlar tasfiye edilerek, takipleri durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle bir defaya mahsus olarak 31 Aralık 2022 öncesi vergi, ceza, faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Aynı anda trafik, köprü geçiş gibi birden fazla cezası olanların borç tutarı 2 bin lirayı geçmiyorsa tamamı silinecek.Davalıvergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak. Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. MTV, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları da yer alacak.Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.Trafikceza puanları silinerek, 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. Düzenlemeyle sürücülerin ceza puanı siliniyor. Ancak düzenleme uyuşturucu, alkol, ölümlü trafik kazası, drift cezalarını kapsamayacak.Borcun, peşin ödenmesi durumunda Yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırılan borç, idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ayrıca TOKİ tarafından da konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnası getiriliyor. Turizm tesislerine de çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek.İşletmelerin 2018-2021 yılları için matrah ve vergi artırımı yapmaları halinde vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artırılan matrahların vergilerini peşin ödeyenlerin vergi aslına yüzde 10 indirim sağlanacağını söyledi. İzmir'de iş dünyası ile bir araya gelen Nebati, teklifte önemli bir yeniliğin de taksit süresinin 4 yıla çıkarılması olduğunu ifade etti. Nebati ayrıca yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl alacaktan da yüzde 25 indirim sağlandığını kaydetti. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.BORÇLULAR, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor. Ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için de yasa hükümlerinden yararlanılabilecek.YAPILANDIRMADAN mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda olan devlete olan borçlarda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa hükümlerinden faydalanabilecek. Ödeme süresi henüz geçmeyen alacaklar, süresi geçmeyen borçlar da yapılandırılabilecek.