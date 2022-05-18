5 günde 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

EV tekstili fuarı HOMETEX, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen fuarın açılış töreni tekstil sektörünün güç birliğine dönüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılarak destek verdiği fuarın açılış törenine BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ile birlikte kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin üretim zenginliğini görmek ve tekstil sektörünün ulaştığı üretim gücünü hissetmek HOMETEX'i gezmenin yeterli olacağını belirtti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa, Adana, Gaziantep başta olmak üzere sektörümüzün tüm aktörleri bir araya gelerek bu fuarı gerçekleştirdik. Üretmek tek başına yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım" dedi. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Türkiye'nin Çin, Hindistan ve Pakistan'la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekti. Beş gün açık kalacak fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.