5 günde 60 bin kilogram ucuz et satıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Ramazan'da vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimi noktasında başlattığı kampanya çerçevesinde son 5 günde Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde vatandaşa ulaştırılan ucuz et miktarı 60 bin kilogramı aştı. 18 ESK mağazası ile 150 Tarım Kredi Market'te sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı 92 liradan vatandaşa satılırken, yine Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi ve PttAVM.com aracılığıyla ise Ramazan başından bu yana 20 bin litre TMO ayçiçek yağı 129 liradan vatandaşa ulaştırıldı. TMO yine baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek çeşitleri, nohut çeşitleri, kuru fasulyeyi piyasanın yaklaşık olarak yüzde 30-50 ucuzlukta vatandaşa temin etti.ESK aracılığıyla piyasa fiyatlarının yüzde 15-20 daha ucuzuna et satılmaya başlanırken, etler ESK'nın şubelerinde uygun fiyatla vatandaşa ulaştırılıyor. Sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan satılırken, son 5 günde 60 bin kilogramdan fazla et bu yolla vatandaşa ulaştırıldı. Ayrıca 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise ESK şubelerinde 31.50 liradan satıldı. Vatandaşın yoğun ilgisini fırsata çevirmek isteyen taklit mağazalar da türeyince, İstanbul'daki yaklaşık 50 mağaza hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım Kredi Marketler ile PttAVM üzerinden 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağları da yoğun ilgi gördü. Bu mağazalarda şimdiye kadar yaklaşık 20 bin litre yağ satışı gerçekleşirken, 18 bin litre yağ da satılmak için hazırlanıyor. TMO baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek çeşitleri, nohut çeşitleri, kuru fasulyeyi de piyasanın yaklaşık olarak yüzde 30-50'si daha ucuz olarak vatandaşa ulaştırıyor. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Son dönemde özellikle TMO'nun ayçiçek yağına yoğun bir talep yaşandı. Son bir aylık dönemde yağa oluşan talep yüzde 50'nin üzerinde artmış durumda. TMO'nun yüzlerce ayçiçek yağı insanımızın evine ulaştı. Bu tip ürünlerde bir nevi amme hizmeti görüyoruz" dedi.