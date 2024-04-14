5 sektörden tüm zamanların ihracat rekoru

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor. Sanayi bünyesindeki 5 sektör, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek dış satımını yaptı. Ana pazarların yanında alternatif pazarlardan gelen güçlü taleple sanayi bünyesindeki sektörler ihracat rekoru kırmayı sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 artarak 63.7 milyar dolara yükseldi. Otomotiv sektörü 9.1 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 8 milyar 19 milyon dolar, makine ve aksamları 2.8 milyar dolar, iklimlendirme sanayisi 1.8 milyar dolar, gemi, yat ve hizmetleri sektörü de 452.2 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatına imza attı. Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 1.2 artışla 44.8 milyar dolara çıktı. Sanayi ihracatında bazı alt sektörlerde rekor kırıldığı görüldü. Yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 70.3 oldu.Yılın ilk çeyreğinde ihracat artışı, otomotiv endüstrisinde yüzde 6.1, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 7.7, gemi, yat ve hizmetlerinde yüzde 153.9, makine ve aksamlarında yüzde 0.9, iklimlendirme sanayisinde yüzde 1.1 olarak hesaplandı. Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya otomotiv endüstrisi 1.3 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayisi 190.1 milyon dolarlık ihracat yaptı.İller özelinde bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde 2.4 milyar dolarla Kocaeli, kimyevi maddeler ve mamullerinde 4.4 milyar dolar, makine ve aksamlarında 908.8 milyon dolar, iklimlendirme sanayisinde 708 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetlerinde ise 214.9 milyon dolarla İstanbul öne çıan şehir oldu.