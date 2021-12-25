5 yıl vadeli, 70 milyon euroluk sürdürülebilirlik kredisi

TURKCELL
, BNP Paribas
ile imzaladığı anlaşma kapsamında 2019'da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını arttırdığını ve vadesini uzattığını duyurdu. Kısa ve uzun vadeli çevresel hedeflerinde sergilediği performansın ve sürdürülebilir finansman çalışmalarının sonucunda 2019'da 3 yıl vade ile 50 milyon euro büyüklüğünde 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' tahsis eden şirket, yeni anlaşmayla kredi tutarını 70 milyon euroya, vadesini ise imza tarihinden itibaren 5 yıla çıkardığını açıkladı. 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 oranında kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Turkcell, imzalanan anlaşma kapsamında 2030 ve 2050 taahhütlerini de göz önünde bulundurarak kredi kullanım hedeflerini revize etti. Bu hedefler; elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı, enerji kullanımlarında şirket bünyesinde üretilen yenilenebilir enerjinin payı ve toplanan yıllık e-atık miktarı olarak sıralandı.
KARBON AYAK İZİNİ AZALTACAK
TURKCELL Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz
, "Bu kredi sayesinde karbon ayak izimizi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken finansman maliyetlerimizi de düşürebileceğiz" dedi. Türk Ekonomi Bankası
(TEB) Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan
ise "Bankacılık sisteminin yeşil temalı ürün, hizmet ve taahhütlerinin arttığını görüyoruz" diye konuştu.