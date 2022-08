5 yılda 2 milyar $ yatırım

Sanayiden enerjiye, altyapı projelerinden havalimanı işletmeciliğine pek çok dev projeyi hayata geçiren Kalyon Holding, son olarak Abu Dabili International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik işbirliğine imza attı. Bu kapsamda gelecek paranın son 3-4 yılda Türkiye'ye yatırıma gelen en büyük tutar olduğunu söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ortaklık anlaşması ile ilgili ortaya atılan "Yerli ve milli fabrikayı Araplara sattılar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyen Cemal Kalyoncu, "Yabancılar panel üretimi yapan Kalyon PV fabrikamıza ortak olmadı. Diğer enerji yatırımlarımız ve hidroelektrik santraller bu anlaşmanın dışında... İşbirliği bize finans noktasında büyük avantaj sağlayacak. Gelsin ortak olsun, bunun nesi yanlış? Ülkeye para giriyor, döviz giriyor. Birlikte yenilenebilir enerjide yurtiçi ve yurtdışında büyük işler yapacağız" diye konuştu. Kalyoncu, son dönemde gündeme getirilen İstanbul Havalimanı'nı yabancılara satılacağı iddialarıyla ilgili olarak ise "Ortak aramıyoruz ama çok gelen-giden var. Kesinlikle sektörden çıkmayı düşünmüyorum" diye konuştu.Yenilenebilir enerjide dünya çapında bir firma olmayı hedeflediklerini söyleyen Kalyoncu, günümüzde ucuz finansmana ulaşmanın kolay olmadığına vurgu yaptı. Kalyoncu, "Yenilenebilir enerjide stratejik işbirliği için IHC ile görüştük, ortaklarımız sadece Konya Karapınar ve bundan sonra yapacağımız işlere ortak oldu. Fabrikayla, HES'lerle alakası yok. Birlikte yeni yatırımlar yapacağız.Finans noktasında büyük avantaj sağladık. 5 yılda, 2 milyar doların üstünde yatırım yapacağız" diye konuştu. Kalyoncu, yurtdışında ise Afrika ve Avrupa'ya yatırım yapmayı hedeflediklerini anlattı. İşbirliği kapsamında ödenecek paranın yarısının eylül ayında, kalan kısmın da yılbaşından sonra geleceğini söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti: "İlk etapta 250- 300 milyon dolar gelecek. Bir de bankalara olan borcumuz var 810 milyon dolar civarında... Onun da yarısını ödeyecekler. Hatta belki tamamını bile refinansman yapabiliriz."Cemal Kalyoncu, IHC işbirliğinden elde edilen gelirin, Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminin yanında Kalyon PV'nin kapasite artırımı için kullanılacağını anlattı. Kalyoncu, "1.300 megavat olan üretimi 2.300 megavata çıkarıyoruz. Çünkü hem Türkiye'nin buna ihtiyacı var hem de Avrupa ve Amerika'dan talep var. Bu yatırımla yurtdışı piyasaya yanıt vereceğiz. Kapasite artırımı için 150-200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Fabrikada 2.200 civarında olan istihdamımız 3 bine çıkacak" değerlendirmesini yaptı.KONYA Karapınar'da 1.350 megavat yatırımının 1.100 megavatını kurdukları bilgisini veren Kalyoncu, şunları kaydetti: "Allah'ın izniyle aralık sonu-ocak başı tamamını bitireceğiz" dedi. Hidrojene yatırımın da gündemlerindea olduğunu anlatan Kalyoncu, Hintli ve Abu Dabilierle birlikte yatırm üzerinde çalıştıklarını ve daha proje aşamasında olduğunu anlattı: "Ben değişik işleri, ilkleri yapmayı severim. Herkesin yaptığı işi değil de farklı bir iş yapalım istiyoruz..."Cemal Kalyoncu, ülke ekonomisini nasıl gördüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Her yerde canlılık var. Restoranlarda, otellerde, uçaklarda yer yok. Üretici malını rahat satıyor. Piyasalar çok canlı. Herkes yüksek kâr açıklıyor. Enflasyonu düşürmek için Sayın Cumhurbaşkanımız uğraşıyor, ümidimiz o. Bizlerin de yardımcı olması lazım. Avrupa'da enerji maliyetleri çok yüksek, halimize şükredelim. Onlar çok daha kötü durumda. Yüksek enflasyonun nedeni kur artışı. Türkiye'nin en büyük sorunu enerjiye ödenen para."KALYON Holding, nisanda İGA İstanbul Havalimanı'ndaki ortaklık payını yüzde 35'ten 55'e yükselterek en büyük hissedar olmuştu. İstanbul Havalimanı'nın yabancılara satılacağı iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, "Her taraftan talep var... İlla satacağız da demiyoruz, satmayacağız da demiyoruz. Şartlara bağlı, işadamı ne yapar, rakamları görür ve ona göre karar verir. Henüz kimseyle rakam konuşmadık. Türkiye 4-5 saatlik uçuşlarla dünyanın üçte ikisine ulaşabiliyor. Avrupa'da ortalama bagaj alma süresi minimum iki saat. Bekleme süreleri 4-5 saati buluyor. Bavullar kırılıp dökülüyor, rezillik var. Her yerde bavullar kayboluyor, bizde ortalama 17 dakika. Havalimanı işinde bir numarayız. Bizde hizmetin en alası, kalitenin en yükseği var. Yerel ortaklar olarak yüzde 50 hissenin altına düşmeyiz. Kesinlikle bu sektörden çıkmam. Çünkü gece-gündüz oralarda çalıştık. Sabah altılarda eve geldiğim oldu. Benim evladım gibi" dedi. Holding olarak bir numaralı işlerinin yenilenebilir enerji olduğunu kaydeden Kalyoncu, yurtdışında da havalimanı inşaat ve işletme yatırımlarını takip ettiklerini anlattı."HAVALIMANINDA bu yıl 60 milyon yolcuyu geçeceğiz inşallah" diyen Kalyoncu, 120 milyon yolcu hedeflerine ulaşmalarının ise konjonktüre bağlı olduğunu ifade etti. İstanbul Havalimanı'nın çok büyük ve taksi sürelerinin uzun olduğu iddialarına ise Kalyoncu şu yanıtı verdi: "Atatürk Havalimanı'ndaki en uzak köprü 1.8 kilometre idi. Bizde 2.300 metre. Bugün tekrar yapacak olsak, yine aynı mimari ile yapardık. New York John F. Kennedy, Londra Heathrow ve Paris Orly Havalimanı'nda taksi süreleri ne kadar buna bakmak lazım. Bu büyüklükteki havalimanlarında süreler minimum yarım saat. Örneğin önceki gün havalimanına 1.400 uçak inmiş. Gidişte maksimum taksi 41, minimum 6, ortalama ise 15 dakika olmuş. Gelişte ise bu süre maksimum 40, minimum 4, ortalama 14 dakika olarak gerçekleşmiş. Günde 240 bin yolcunun kullandığı diğer havalimanlarına bakın. Bu rakamlar dünyanın hiçbir yerinde yok."HASAN Kalyoncu Üniversitesi'nin Türkiye'deki en iyi kampüse sahip olduğunu söyleyen Cemal Kalyoncu, "Ek yerleştirmede yüzde 100'ü geçeriz. Doğu ve Güneydoğu'nun ilk vakıf üniversitesiyiz. İddia ediyorum, İstanbul'da meşhur 3 üniversite var. Kampüsümüz onlardan daha iyi. Kadromuz da... Mezunlarda en fazla iş bulma kapasitesi de bizde" dedi.ve elektrikli otomobil işine çok çalıştıklarını söyleyen Kalyoncu, "O işte teknoloji çok hızlı değişiyor. Yatırımı da çok büyük olduğu için risk almak istemedim. TOGG yatırımı olmasaydı, Hong Kong'lularla elektrikli otomobil işine girecektik. Pil geleceğin işi, yapılması gereken yatırım. Büyük sermayem olsa o işe girerim" şeklinde konuştu.KENDİLERINE yönelik 'süper teşvik' iddilarının basında yer bulduğunu anlatan Kalyoncu, "Kullandığımız teşvikler, diğer kurumlara sağlanan teşviklerle aynı. Ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın, muafiyetin olmadığı açık ve net şekilde ortada. Sözleşme kurallarının aksine yapılmış herhangi bir uygulama ve iltimas, söz konusu değil" diye konuştu.