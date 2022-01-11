5 yılda 35 milyarlık 6 proje

DAP
Yapı, 2022 yılından itibaren başlattığı 5 yıllık iş geliştirme projeksiyonunu duyurdu. Buna göre, bu süreçte 35 milyar liranın üzerinde yeni proje yatırımı planlanıyor. Bu projeler, İstanbul
ve İzmir
'de hayata geçirilecek. Nitelikli konut arzı konusundaki açığa dikkat çeken Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz
, konut geliştirdikleri bölgenin beklentilerini analiz ederek buna göre üretim yaptıklarını vurguladı. Şirketin güçlü özsermaye yapısı ile istikrarlı büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bölgenin arz talep dengesini, insanların ihtiyaçların, satılan/talep edilen konutlarını analiz ediyoruz. Bu sayede güzel havada da, puslu sisli havada da büyümeye devam ediyoruz" dedi. Bu kapsamda geliştirdikleri 'sağlıklı konut' konseptine dikkat çeken Yılmaz, "2018 ve 2019 yıllarında İzmir Mavişehir ve Çeşme
'de üç büyük araziyi portföyümüze ekledik. İstanbul'da ise Beykoz
ve Pendik
'te arsa stokumuz var. Tüm bunlara Levent
'te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak 5 yılda 35 milyar liralık yatırım hedefi koyduk" diye konuştu.
'BUGÜN DAHA HESAPLI'
Nitelikli konut ihtiyacının yüzde 300 arttığını anlatan Ziya Yılmaz, "Artan konut maliyetlerine karşı ise konut fiyatları geriden geliyor. Bugün konut alan, gelecek aya kıyasla yine daha uygun fiyatla konuta erişmiş olacak" ifadelerini kullandı.
MALİYETE HIZLI ÇÖZÜM FORMÜLÜ
DÜNYADA pandemi kaynaklı olarak enflasyonist ortam, artan emtia fiyatları gibi sıkıntılar nedeniyle 'hiçbir sektörde bir maliyet hesabının tutturulduğunu düşünmüyorum' diyen Ziya Yılmaz, demir, alüminyum, plastik malzeme, beton gibi pek çok kalemde yüzde 100'lerin çok üzerinde fiyat artışlarının meydana geldiğini söyledi. Bu maliyet hesabını yapabilmek adına her projelerini en hızlı şekilde tamamlamak istediklerini kaydeden Yılmaz, "Artık her projeye özel ekiplerimizi genişleterek, projelerimizi en kısa sürede bitirip çıkmak istiyoruz" dedi.