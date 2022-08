50 bin boş ofis ev oluyor

Konuttahem fiyatları hem de kiraları düşürerek vatandaşı rahatlamayı amaçlayan hükümet, önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini müjdeleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek" ifadelerini kullandı.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 'ticaret+konut' parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanıyor. Bu sayede yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da konut+ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde ise 3-4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı. Bu durumda konuta dönüşmeye müsait olan ofislerin tamamının dönüşmesi durumunda, İstanbul'da 10 bin adet, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabileceği hesaplanıyor. Toplamda ise bu rakam 50 bini bulabilecek.Yönetmelikle, sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları yapılabilmesine imkân sağlandı.GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, ofislerin dönüşümü ile fiyatların da dengeleneceğini belirterek, "Şimdi birçok bölgede insanları şaşırtan rakamlar artık eskisi gibi rahat telafuz edilemeyecek. Alternatif piyasaya çıkınca fiyatlar dengelenecek" dedi. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da, ofis alanlarının konuta dönüştürülmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Gayrimenkul hukuku uzmanlarından Avukat Ali Güvenç Kiraz ise, uygulamaya yönelik uygulama tebliği de beklendiğine dikkat çekti. Master- Türk Grubu Başkanı Gökhan, yönetmeliğin sektöre can suyu olacağını belirtti.Doğalgaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sayede özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda doğalgaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş olması nedeniyle mutfak ocaklarında doğalgaz kullanamama sorunu çözülüyor.